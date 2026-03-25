Ukrajinski zvaničnici: Rusija napala dva enegetska postrojenja, više od 200.000 ljudi bez struje

Ruski napadi oštetili su dva energetska postrojenja u Černigovskoj oblasti na severu Ukrajine, ostavljajući blizu 212.000 potrošača bez struje, saopštila je danas regionalna kompanija za distribuciju električne energije "Černihivoblenergo".

Ta kompanija je saopštila da je skoro 150.000 potrošača u gradu Černigovu i okolnim mestima ostalo bez struje nakon što je ruski napad oštetio energetski objekat, a kasnije dodala da je blizu 62.000 potrošača ostalo bez struje u tri druga okruga u regionu nakon napada na postrojenje u Nižinskom okrugu, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom noći lansirala 147 dronova na zemlju, od kojih je 121 oboreno ili neutralisano.

Černigov je teško pogođen nestancima struje tokom zime, a sličan napad u subotu je ostavio veći deo regiona bez struje.

Blizu 21.000 stanovnika grada Slavutiča, koji se nalazi u susednoj Kijevskoj oblasti, takođe je privremeno ostalo bez struje nakon jutarnjeg napada, napisao je regionalni guverner na Telegramu.

(Beta)

