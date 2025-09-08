Ukrajinski zvaničnici sa diplomatama posetili delove zgrada Vlade oštećene u ruskom napadu

Ukrajinski zvaničnici poveli su danas 60 stranih diplomata u obilazak oštećenih vladinih kancelarija u Kijevu, dan posle najvećeg ruskog napada dronovima od početka rata.

Ruska vojska je juče ispalila oko 800 dronova, a četiri osobe su poginule kada su pogođene stambene zgrade.

Obilazak su vodili premijerka Ukrajine Julija Sviridenko i ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Andrej Sibiha i Igor Klimenko.

Sivridenko je izjavila da je novi napad „jasan signal da Rusija ne želi mir“, već da „otvoreno ismeva diplomatske napore civilizovanog sveta“ za okončanje rata.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) uzdržao se od uvođenja dodatnih sankcija Rusiji i okrivio obe strane za nastavak rata, a prošao je rok koji je dao predsedniku Vladimiru Putinu da promeni taktiku i odnos prema Kijevu.

Tramp je juče izjavio da da će narednih dana razgovarati s Putinom i da je rešavanje sukoba Moskve i Kijeva teže nego što je očekivao.

Ukrajinski zvaničnici i analitičari su ranije upozorili da Rusija namerava da pojača napade na više od 1.000 dronova dnevno.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com