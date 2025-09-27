Umerenim zemljotresom u Kini povređeno 11 ljudi, srušene ili oštećene stambene zgrade

Umeren zemljotres magnitude 5,6 poobarao je danas crepove i srušio ili oštetio slabe kuće u severozapadnoj kineskoj provinciji Gansu, objavili su državni mediji.

Jedanaest ljudi je u bolnicama zbog povreda, preneo je državni emiter CCTV.

Zemljotres se dogodio u 5:49 ujutru u okrugu Longsi na relativno maloj dubini od 10 kilometara, saopštio je kineski Centar za zemljotrese. Epicentar je bio oko 140 kilometara jugoistočno od Landžoua, glavnog grada provincije.

Sedamnaest kuća je uništeno, a više od 3.500 oštećeno. Oko 7.800 ljudi u okruzima Longsi i Žangsjan je evakuisano.

Radnici hitnih službi lopatama razgrću cigli i druge ruševine, vidi sa na TV-snikmcima. Delovi puta su prekriveni kamenjem i drugim, ali saobraćaj ide, navela je Sinhua.

Zemljoters magnitude 5,0-5,9 smatra se umerenim. Izaziva štetu na slabijim građevinama, manja šteta je moguća i na savremenim zgradama. U svetu se godišnje dogodi 800 zemljotresa te magnitude.

(Beta)

