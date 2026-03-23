Umro bivši popularni premijer Francuske, socijalista Lionel Žospen

Francuski mediji danas široko pišu o Lionelu Žospenu (Jospin), bivšem socijalističkom premijeru (1997-2002.) koji je u 89. godini u nedelju umro u Parizu.

Žospen se u vreme dugačkog mandata predsednika Fransoa Miterana (Francois Mitterand), takođe socijaliste, borio za oživljavanje levice, bio je pristalica modernizacije socijalizma i kao premijer je zaslužan za neke popularne mera koje su i danas na snazi.

Bio je generalni sekretar Socijalističke partije od 1981. do 1988. i od 1995. do 1997. godine i dva puta kandidat na predsedničkim izborima, 1995. i 2002. godine.

Žospen je bio jedan od najpopularnijih šefova vlade Pete republike, koji je imao koristi od veoma povoljne makroekonomske klime.

Jedno od Žospenovih najvećih postignuća je uvođenje radne nedelje od 35 sati. Njegova vlada je uvela povoljan sistem socijalne zaštite sa personalizovanim dodatkom, kao i univerzalni sistem zdravstvenog osiguranja. Te dve mere su i dalje na snazi u Francuskoj.

Na društvenom frontu, Žospenove godine obeležilo je uvođenje Pakta građanske solidarnosti (PACS) 1999. godine. Ta mera predstavlja priznavanje bračne zajednice, i slična je braku zbog čega se suočio sa žestokim protivljenjem desnice i Crkve.

Taj pakt je kasnije poslužio u političkoj borbi za priznavanje homoseksualnih brakova. Homoseksualni brak je priznat u vreme vladavine drugog predsednika, takođe socijaliste, Fransoa Olanda (Hollande).

(Beta)

