Umro novinar Peter Arnet dobitnik Pulcera, ratni izveštač od Vijetnama do BIH

Američki novinar Piter Arnet (Peter Arnett), dobitnik Pulicerove nagrade koji je proveo decenije izbegavajući metke da bi svetu mogao da pruži izveštaje o ratu u Vijetnamu i pustinjama Iraka, a i u Bosni i Hercegovini, umro je u 92. godini.

Arnet koji je dobio Pulicerovu nagradu 1966. za međunarodno izveštavanje iz rata u Vijetnamu za Asošiejted pres umro je juče u Njuport Biču. Bolovao je od raka prostate.

„Piter Arnet bio je jedan od najvećih ratnih dopisnika svoje generacije, bez straha divno je pisao i pripovedao. Njegovi izveštaji i oni pisani, i oni za kameru, ostaju kao nasleđe budućim novinarima i istoričarima u generacijama koje dolaze“, rekla je Idit Lederer koja je sa njim izveštavala za AP u Vijetnamu od 1972-73 i sada je glavna dopisnica AP-a za Ujedinjene nacije.

Dok je bio agencijski dopisnik Arnet je bio uglavnom poznat samo kolegama novinarima dok je izveštavao iz Vijetnama od 1962. do kraja rata 1975. A postao je šire poznat 1991. godine kada je izveštavao uživo za CNN iz Iraka tokom Zalivskog rata.

Dok su gotovo svi zapadni izveštači pobegli iz Bagdada u danima pred napad predvođen SAD-om Arnet je ostao. Kad su rakete počele da padaju na grad on je izveštavao uživo iz svoje hotelske sobe.

Radio je za AP od 1962. godine gde je ostao do 1981. kada se pridružio novoformiranom Si-En-Enu (CNN).

Deset godina kasnije bio je u Bagdadu i izveštavao iz još jednog rata. Ne samo da je izveštavao sa linije fronta o borbama, već je dobijao ekskluzivne, sporne intervjue s tadašnjim predsednikom Sadamom Huseinom, a i s Osamom bin Ladenom, budućim organizatorom terorističkih napada 11. septembra 2001. u SAD.

Izveštavao je za CCN i iz rata u Bosni i Hercegovini 1992-95, javljajući se s Pala, prenoseći stavove Srba i tok mirovnih pregovora kada ih je bilo, a javljao se i iz Sarajeva pod opsadom.

Objavio je memoare 1995. „Uživo sa ratišta od Vijetnama do Bagdada 35 godina u svetskim ratnim zonama“.

Podneo je ostavku iz CNN-a 1999. godine nekoliko meseci pošto je ta televizija povukla njegov istraživački izveštaj u kojem je naveo da je smrtonosni otrov iz Prvog svetskog rata, nervni gas „sarin“, bio upotrebljen na američkim vojnicima koji su dezertirali u Laosu 1970. godine.

On je izveštava o Drugom Zalivskom ratu za En-Bi-Si (NBC) i Nešenal Džeografik (Natonal Geographic) 2003. kada je optušten zbog intervjua datog iračkoj državnoj televiziji u kojem je kritikovao vojnu strategiju američke vojske. Njegove opaske su kritikovane kao antiameričke.

Posle otpuštanja govorilo se da Arnet više nikad neće raditi za televiziju ali je on u roku od nedelju dana zaposlen da izveštava o ratu za televizje u Tajvanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Belgiji.

On je 2007. predavao je novinastvo na kineskom univerzitetu Šantu i posle penzionisanja 2014. godine se sa suprugom Ninom Ngujen preselio u južnu Kaliforniju.

(Beta)

