Umro pevač i kompozitor Kris Rija

Pevač, kompozitor i tekstopisac Kris Rija najpoznatiji po svojim pesmama „Driving Home for Christmas“ i „Road to Hell“ umro je danas u 74 godini, saopštila je njegova porodica.

„Rija je umro u bolnici nakon kraće bolesti“, navodi njegova porodica.

Rija je postao poznat osamdesetih godina prošlog veka sa pesmama „Fool (If You Think It’s Over)“ i „Let’s Dance“.

Dva njegova albuma „The Road to Hell“ iz 1989. i „Auberge“ iz 1991. godine, popeli su se na prva mesta top lista najslušanijih albuma u Britaniji.

„Driving home for Christmas“, pesma koja je izašla 1986. godine postala je jedna od omiljenih pesama u Velikoj Britaniji.

Rija je rođen 1951. godine u Midelsbrou (Middlesbrough) u severoistočnoj Engleskoj.

(Beta)

