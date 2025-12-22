Umro pevač i kompozitor Kris Rija

„Rija je umro u bolnici nakon kraće bolesti“, navodi njegova porodica.
Rija je postao poznat osamdesetih godina prošlog veka sa pesmama „Fool (If You Think It’s Over)“ i „Let’s Dance“.
Dva njegova albuma „The Road to Hell“ iz 1989. i „Auberge“ iz 1991. godine, popeli su se na prva mesta top lista najslušanijih albuma u Britaniji.
„Driving home for Christmas“, pesma koja je izašla 1986. godine postala je jedna od omiljenih pesama u Velikoj Britaniji.
Rija je rođen 1951. godine u Midelsbrou (Middlesbrough) u severoistočnoj Engleskoj.
