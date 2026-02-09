UN: 53 migranta udavila se kod Libije, među njima dve bebe

Najmanje 53 osobe su se udavile ili nestale, među kojima dve bebe, kada je čamac sa migrantima potonuo kod Libije, saopštila je danas agencija UN za migracije.

Čamac sa 55 migranata iz Afrike isplovio je iz libijskog grada Zavaije prošlog četvrtka, šest sati kasnije je po pričama preživelih počeo da se puni vodom i potonuo u petak severno od grada Zuvara, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije (IMO).

Ove godine su se već 484 migranta udavila ili nestala pri pokušaju da preko Sredozemnog mora stignu do Zapadne Evrope.

Prošle godine je na toj ruti poginulo ili nestalo više od 1.300 migranata, podaci su UN.

