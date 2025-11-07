UN: Humanitarna pomoć i dalje presporo stiže u Pojas Gaze

Više od 37.000 tona pomoći UN ušlo je u Pojas Gaze od početka primirja 10. oktobra, izjavio je večeras portparol UN izražavajući žaljenje zbog sporog tempa uklanjanja prepreka uprkos izvesnom napretku.

Kancelarija UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) „ukazuje da uprkos značajnom napretku u pojačavanju humanitarnih operacija, hitne potrebe stanovništva ostaju ogromne, a prepreke se ne uklanjaju dovoljno brzo od primirja“, rekao je Farhan Hak, zamenik portparola generalnog sekretara UN.

„Od primirja pa do ponedeljka, UN i njeni partneri su prikupili više od 37.000 tona pomoći, uglavnom hrane, na graničnim prelazima u Gazi“, precizirao je Hak napominjući da to ne uključuje bilateralnu pomoć ili pomoć iz komercijalnog sektora.

Ulazak ostaje ograničen na samo dva prelaza, bez direktnog pristupa između Izraela i severne Gaze, ili između Egipta i južne Gaze. A neke zalihe i osoblje nevladinih organizacija i dalje ne mogu da uđu, dodao je Hak

Ovih 37.000 tona je i dalje daleko od 190.000 tona humanitarne pomoći (hrana, lekovi) koju su UN unapred postavile van Gaze da bi sprovele 60-dnevni plan, počev od početka primirja, kako bi se pomoglo stanovništvu teritorije opustošene dvogodišnjim ratom izazvanim napadom Hamasa 7. oktobra na izraelsko tlo.

(Beta)

