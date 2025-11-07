UN: Humanitarna pomoć i dalje presporo stiže u Pojas Gaze

Kancelarija UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) „ukazuje da uprkos značajnom napretku u pojačavanju humanitarnih operacija, hitne potrebe stanovništva ostaju ogromne, a prepreke se ne uklanjaju dovoljno brzo od primirja“, rekao je Farhan Hak, zamenik portparola generalnog sekretara UN.
„Od primirja pa do ponedeljka, UN i njeni partneri su prikupili više od 37.000 tona pomoći, uglavnom hrane, na graničnim prelazima u Gazi“, precizirao je Hak napominjući da to ne uključuje bilateralnu pomoć ili pomoć iz komercijalnog sektora.
Ulazak ostaje ograničen na samo dva prelaza, bez direktnog pristupa između Izraela i severne Gaze, ili između Egipta i južne Gaze. A neke zalihe i osoblje nevladinih organizacija i dalje ne mogu da uđu, dodao je Hak
Ovih 37.000 tona je i dalje daleko od 190.000 tona humanitarne pomoći (hrana, lekovi) koju su UN unapred postavile van Gaze da bi sprovele 60-dnevni plan, počev od početka primirja, kako bi se pomoglo stanovništvu teritorije opustošene dvogodišnjim ratom izazvanim napadom Hamasa 7. oktobra na izraelsko tlo.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com