UN osudile izraelsko ubijanje palestinskih novinara u Gazi

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava osudio je noćašnje ubistvo šest palestinskih novinara od strane izraelske vojske u pojasu Gaze, u saopštenju objavljenom na mreži Iks.

Ubijeno je pet novinara televizije Al Džazira, kao i jedan slobodni novinar, koji je povremeno sarađivao sa lokalnim medijima a nalazio se u istom šatoru koji je ciljala izraelska vojska.

Visoki komesarijat UN optužio je Izrael da je „ciljao šator“ gde su se nalazili zaposleni televizije Al Džazira, što, kako je rečeno, predstavlja „ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava“.

Al Džazira je javila da je pet njenih novinara poginulo u izraelskom napadu na pojas Gaze, uključujući poznatog izveštača Anasa al Šarifa, za koga je izraelska vojska priznala da ga je gađala, jer je navodno bio – terorista.

Televizija, čije sedište je u Kataru, kaže da se izgleda radilo o ciljanom izraelskom napadu na šator, koji su koristili njeni novinari u gradu Gazi, ispred bolnice Al-Šifa.

„Izrael treba da poštuje i zaštiti sve civile uključujući novinare, dodaje se u saopštenju Visokog komesarijata koji podseća da je najmanje 242 palestinska novinara ubijeno u Gazi od 7. oktobra 2023. godine i UN su ponovile svoj zahtev za „momentalni pristup Gazi bez prepreka za sve novinare“.

Jedan od poginulih Anas al Šarif (28) bio je najpoznatije lice među dopisnicima koji su svakodnevno izveštavali o sukobu.

Organizacija za odbranu medija Reporteri bez granica (RSF) osudila je „snažno i sa besom ubistvo novinara Anasa al Šarifa“, za koje kako je dodala je „odgovornost preuzela“ izraelska vojska, ocenjujući da je on glas patnje koju je Izrael nametnuo Palestincima u Gazi.

(Beta)

