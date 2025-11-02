UN pomažu Jamajci gde je broj žrtva najjačeg uragana porastao na 28

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš (Guterres) je pozvao na međunarodnu pomoć Jamajci koju je početkom ove nedelje pogodio uragan najjače kategorije, rekao je večeras njegov portparol.

Centralni fond UN za vanredne situacije (CERF) je već namenio četiri miliona dolara (3,4 miliona evra) za humanitarne operacije na tom karipskom ostrvu, saopštile su UN.

Uragan „Melisa“, jedna od najmoćnijih oluja ikada zabeleženih, usmrtio je najmanje 28 ljudi na Jamajci, gde je stigao u utorak, najnoviji je broj žrtava koji je objavio premijer Endru Holnes (Andrews Holness) i na platformi Iks (X) dodao da je broj žrtava možda i veći.

Uragan koji je opustošio čitave regione Jamajke i poplavio Haiti i Kubu, usmrtio je ukuono gotovo 60 ljudi tokom svog višednevnog kretanja kroz Karibe.

Uragan Melisa, kojeg su klimatske promene učinile razornijim od običajenih u tropskim krajevima, bio je najmoćniji koji je stigao do kopna u poslednjih 90 godina.

U utorak je pogodio Jamajku kao uragan kategorije 5 što je najviša kategorija na Safir-Simpsonovoj skali. Vetar brzine veće od 300 kilometara na sat je uz obilnu kišu podigao more i izazvao poplave i razaranje.

(Beta)

