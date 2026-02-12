UN traže od Rusije da obustavi napade na energetiku Ukrajine

Ujedinjene nacije (UN) su danas tražile od Rusije da obustavi napade na energetska postrojenja Ukrajine, piše britanski list Gardijan.

„Nemilosrdni napadi Ruske Federacije na energetsku infrastrukturu širom Ukrajine civilno stanovništvo koje već dugo pati adekvatnog grejanja, lišavaju vode i struje u nepodnošljivo oštroj zimi… Po međunarodnom humanitarnom pravu, ciljanje civilne infrastrukture je zabranjeno. Pozivam Rusku Federaciju da odmah prekine ove napade“, izjavio je Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Turk.

On je dodao da su se stotine hiljada građana širom Ukrajine bez struje i grejanja zbog velikog ruskog napada prošle noći.

Moskva je pojačala napade na ukrajinsku energetiku tokom najhladnije zime od početka rata, i čitavi gradovi su bez struje.

U ruskom napadu prošle noći poginule su dve osobe.

Potpredsednik vlade Ukrajine Oleksij Kuleba saopštio je danas da u Odesi zbog napada gotovo 300.000 ljudi nema struje i vode, prenela je agencija Rojters.

Dodao je da je u gradu Dnjepru više od 10.000 Ukrajinaca bez grejanja, a u Odesi grejanja nema u oko 200 zgrada.

(Beta)

