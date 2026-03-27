UN: U Ukrajini se situacija pogoršava

Situacija u Ukrajini nastavlja da se pogoršava, sa sve većim rizikom za civile, upozorila je danas zamenica Visokog komesara UN za ljudska prava Nada al Našif.

Govoreći pred Savetom UN za ljudska prava u Ženevi, Nada Al Našif je napomenula da su glavni uzrok smrti i povreda „napadi koji uključuju dronove kratkog dometa“, kako u područjima koja kontroliše ukrajinska vlada, tako i na teritoriji koju je okupirala Rusija.

Podaci UN pokazuju da je tokom 2025. godine najmanje 580 civila ubijeno, a 3.000 povređeno u takvim napadima.

U samo prva dva meseca ove godine, 107 civila je ubijeno, a 430 povređeno, što predstavlja gotovo dvostruki broj žrtava, rekla je ona.

Više od 90 odsto žrtava uzrokovano je dronovima kratkog dometa koji ciljaju teritoriju pod kontrolom vlade, dodala je zamenica Visokog komesara.

Opasnost je takođe prisutna u područjima na prvoj liniji fronta koje je okupirala Rusija, posebno u Olečkom okrugu Hersonske oblasti, gde stanovnici prijavljuju česte napade dronova.

(Beta)

