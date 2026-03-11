UN upozorava da će blokada Ormuskog moreuza uticati na globalnu humanitarnu pomoć

Šef humanitarne pomoći UN Tom Flečer (Fletcher) upozorio je danas da zaoštravanje sukoba i njegove posledice po Ormuski moreuz imaju direktan uticaj na humanitarnu pomoć UN, posebno za najteže pogođena područja podsaharske Afrike.

„Plašim se da bi dalje zaoštravanje moglo da poremeti druge rute snabdevanja“, rekao je Flečer novinarima u Ženevi naglašavajući da rat podiže cene i gura ljude u siromaštvo.

„Stoga pozivamo sve strane da rade na obezbeđivanju ovih ruta, uključujući Ormuski moreuz, za ​​naš humanitarni saobraćaj. Pozivamo sve strane da garantuju humanitarna izuzeća za našu pomoć, kako bismo mogli da dopremo do bilo koga, bilo gde, na osnovu njihovih najhitnijih potreba, a ne iz političkih razloga“, rekao je Flečer.

On je osudio događaje od 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli niz napada na Iran, gde su ubili njegovog vrhovnog vođu Alija Hamneija i uvukli Bliski istok u sukob.

Iran je uzvratio napadima na Izrael i američke interese širom regiona.

„Trenutno se suočavamo sa periodom ozbiljne opasnosti širom Bliskog istoka“, rekao je Flečer pozivajući sve strane da deluju razumno.

(Beta)

