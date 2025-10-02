UN: Više od 16.000 ljudi ubijeno u Haitiju u nasilju od 2022. godine

Više od 16.000 ljudi je ubijeno u oružanom nasilju od 2022. godine u Haitiju, karipskoj zemlji koju razaraju napadi bandi, objavile su danas UN i upozorile da bez međunarodne podrške „najgore možda tek dolazi“.

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk (Volker Tuerk) je na sednici Saveta UN za ljudska prava u Ženevi rekao da je, „duboko uznemirujuće“ to što su, s druge strane, takozvane grupe za samoodbranu i mase Haićana ove godine ubile više od 500 osumnjičenih članova bandi uz navodnu podršku policajaca.

„Humanitarni bilans je užasan: polovini stanovništva, šest miliona ljudi, uključujući 3,3 miliona dece, potrebna je humanitarna pomoć“, rekao je Tirk.

Haiti, najsiromašnija zemlja američkog kontineta, preplavljena je ubistvima, silovanjem, otmicama uz hroničnu političku nestabilnost, interno raseljavanje 1,3 miliona ljudi zbog delovanja bandi, upozorile su UN u junu.

Po podacima UN, više od 3.000 ljudi je poginulo u nasilju na Haitiju samo u prvoj polovini ove godine.

Nedovoljno opremljena, nedovoljno finansirana i sa samo hiljadu od očekivanih 2.500 policajaca, multinacionalna misija koju u Haitiju, kao podršku domaćoj policiji, predvodi Kenija, zasad nije postigla zadovoljavajuć rezultat.

Visoki komesar Tirk je zato pozdravio odobrenje Saveta bezbednosti UN dato u utorak da se ojača ta multinacionalna misija. Uz to će, po predlogu generalnog sekretara Antonia Gutereša (Guterres), biti osnovana kancelarija UN za podršku.

(Beta)

