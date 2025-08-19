UN: Žrtvama seksualnog nasilja u svetu životi se ne mogu spasavati zbog krupnog manjka novca

Zbog grubog sasecanja finansiranja humanitarne pomoći žrtve seksualnog nasilja u rartovima širom sveta su ostale bez mogućnosti da im se životi spasavaju jer se klinike i skloništa zatvaraju, upozorila je večeras jedna visoka zvaničnica Ujedinjenih nacija.

Ona je osudila sasecanje sredstava za humanitarnu pomoć bez pominjanja zemalja, ali je jasno bilo da su joj na umu Sjedinjene Američke Države i drugi veliki donatori.

Pramila Paten, specijalna predstavnica UN za seksualno nasilje u ratu, obrušila se na Savet bezbednosti i širu međunarodnu zajednicu zbog toga što su, po njenim rečima, osnovne usluge za preživele učinili „najmanje dostupnim upravo u trenutku kada su najpotrebnije“.

Kako je navela, na istoku Konga koji je razvaljen ratovima, klinike su prinuđene da odbijaju prijem žrtava silovanje jer nisu u mogućnosti da im pruže najosnovniju negu.

Paten je rekla da su u ratovima u Sudanu, Ukrajini, na severoistoku Etiopije i u Gazi „sistemi zdravstvene zaštite desetkovani“ i humanitarne grupe moraju da čine više sa manje sredstava kako bi pomogle žrtvama.

Američki predsednik, republikanac Donald Tramp odlučio je da njegova zemlja više ne bude najveći donator humanitarne pomoći na svetu i drastično je sasekao izdvajanja koja su milione ljudi širom sveta održavale u životu. Ali i pre no što je on to uradio, mnogi drugi veliki donatori smanjili su humanitarna izdvajanja.

Vršiteljka dužnosti ambasadora SAD pri UN Doroti Šia iznela je tvrdnju da je Tramp posvećen eliminaciji seksualnog nasilja u svetu i podržala je rad kancelarije Pramile Paten, ali nije pomenula finansiranje.

Paten je izjavila da „militarizacija maršira i da je u pogledu ženskih prava sat krenuo da otkucava unazad“, a da u takvim okolnostima organizacije koje pomažu ženama u konfliktima „prelaze iz stanje nedovoljnog finansiranja u stanje potpunog odsustva finansiranja“.

„Rečeno nam je da nema novca za pomoć kojom se spasavaju životi, iako izdvajanja za vojske rastu, i svet za 24 sata troši više na oružje no što troši cele godine na borbu sa polno orijentisanim nasiljem u konfliktima“, rekla je Paten.

