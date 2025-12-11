UNESKO odao počast švajcarskom jodlovanju dodavanjem na listu kulturne baštine

Švajcarsko dugo slavljeno jodlovanje dobilo je odgovor od kulturne agencije UN jer je ta alpska tradicija pojanja i pesama stavljena na spisak svetske kulturne baštine.

Odbor Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO – UNESCO) sa sedištem u Parizu, koji se sastao u Nju Delhiju, danas je uvrstio jodlovanje na svoju listu nematerijalne kulturne baštine.

Jodlovanje je izabrano među 67 tradicija koje UNESKO poštuje, uključujući italijansku kuhinju, muziku iz Gane, fermentisano kirgijsko piće Maksim i muzičku i plesnu tradiciju El Joropo u Venecueli.

Lista se razlikuje od UNESKO-ve liste svetske baštine, koja obuhvata zaštitu fizičkih lokaliteta koji se smatraju važnim za čovečanstvo, poput piramida u Gizi u Egiptu.

„Jodlovanje mogu izvoditi pojedinci, male grupe ili horovi, a ponekad i uz instrumente poput harmonike. Jodlovanje često se izvodi na koncertima, zabavama i takmičenjima, a učesnici obično nose tradicionalne regionalne nošnje“, navodi se u saopštenju.

Švajcarska vlada je podnela zahtev za kandidaturu jodlovanja UNESKO-u, a promoteri insistiraju da je to mnogo više od planinskih povika iz prošlosti, koje su izvodili muški stočari koji su falsetom puštali zvuke na zelenim planinskim padinama.

Promoteri smatraju da je to takođe popularan oblik pevanja.

Vlada je navela da najmanje 12.000 jodlera učestvuje kroz oko 780 grupa Švajcarskog udruženja za jodlovanje.

