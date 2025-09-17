UNHCR: Konvencija o izbeglicama iz 1951. ugrožena kao nikad pre

Agencija UN za izbeglice je danas saopštila da vlade širom sveta, posebno SAD i zemalja Evrope, sve više potkopavaju svetsku konvenciju o izbeglicama i tražiocima azila do te mere da ugrožavaju i njeno samo postojanje.

Oštro upozorenje UNHCR-a stiglo je na 75. godišnjicu Konvencije UN o izbeglicama iz 1951. godine koji definiše ko su izbeglice i sadrži popis obaveze zemalja koje ih primaju.

Mnoge zemlje su obustavile prijem zahteva za azil — zahteva za međunarodnu zaštitu onih koji kažu da se kod kuće suočavaju sa ratom ili progonom zbog svoje vere, rase, nacionalnosti, seksualnosti ili svojih političkih uverenja.

„Ne preterujem kada kažem da je institucija azila širom sveta sada ugroženija nego ikada“, rekla je novinarima u Ženevi Ruvendrini Menikdivela, pomoćnica visokog komesara pri UNHCR.

SAD pod administracijom Donalda Trampa i neke evropske zemlje sve više ograničavaju pravo na azil i zaključuju bilateralne sporazume s državama, posebno afričkim, radi deportacije migranata u te zemlje i, u nekim slučajevima, potpunom prenošenju odgovornosti za azil.

Druge države, poput Grčke koja se suočava sa ogromnim prilivom izbeglica iz Sudana na ostrvo Krit, privremeno su obustavile obradu zahteva za azil.

Globalna kriza finansiranja humanitarnog sektora je uticala na više od 122 miliona raseljenih ljudi.

Rastuće antiazilantsko i antimigrantsko raspoloženje dodatno pogoršava njihove probleme.

Iako dolasci izbeglica na globalni sever „dominiraju naslovima, oko 75 odsto od preko 43 miliona izbeglica u svetu zapravo je smešteno u zemljama sa niskim i srednjim prihodima“, rekla je Menikvidela.

Navela je primer Čada, istočnoafričke zemlje s 20 miliona stanovnika koja je dom za 1,5 milion izbeglica, velikom većinom Sudanaca koji su pobegli od građanskog rata.

Menikdivela, koja je nedavno posetila jedan izbeglički kamp u Čadu, rekla je da su programi UNHCR tamo u velikoj meri nedovoljno finansirani i da nisu u mogućnosti da podrže hitne potrebe izbeglica koje pristižu.

Muškarci, žene, deca tamo lutaju s ranama od metaka i šrapnela“, rekla je i napomenula da su žene i devojke izložene neviđenom seksualnom nasilju i navela slučaj 80-godišnje žene koja je prijavila da je više puta silovana.

Ipak, ova zvaničnica tvrdi da izbeglice koje je upoznala, ne bi bile žive da Čad nije poštovao konvenciju o izbeglicama i puštao ih preko svojih granica.

Menikdivela je pozvala svetske lidere da povećaju donacije i podršku, rekavši da će mnoge izbeglice u Čadu nastaviti da idu ka severu, preko Libije, ka Evropi ako njihove potrebe ne budu zadovoljene u toj istočnoafričkoj zemlji.

Međutim, priznala je zloupotrebu u azilantskim zahtevima dela migranata koji se sele iz ekonomskih ili drugih razloga, a ne zato što su beže od rata ili progona.

UNHCR je podržao koncept „centara za povratak“ što je eufemizam za centre za deportaciju koji sve više dobijaju podršku u SAD i Evropi.

(Beta)

