Unicef: Spaseno 300 dece iz sirotišta u glavnom gradu Sudana, 71 umrlo

Oko 300 dece raznih uzrasta spaseno je iz sirotišta u glavnom gradu Sudana Kartumu, gde su bili blokirani dok su se vodile borbe između zaraćenih strana u gradu, saopštili su danas zvaničnici humanitarnih organizacija.

Deca su evakuisana pošto je u toj ustanovi od sredine aprila umrlo 71 dete od gladi i bolesti.

Tragedija u sirotištu Al Majkoma bila je glavna vest prošlog meseca, dok su se borbe vodile između sudanske vojske i paravojne grupe Snage za brzu podršku (RSF).

Stradanje dece upozorilo je na teške posledice koje civili snose od sredine aprila kada su izbile borbe između snaga vernih generalu Abdel-Fatah Burhanu i snaga RSF koje predvodi general Mohamed Hamdan Daglo.

Oko 300 dece iz sirotišta Al-Majkoma prebačeno je na „bezbedniju lokaciju“ u toj zemlji, rekao je portparol Unicefa, agencije Ujedinjenih nacija za decu, Rikardo Pires.

Sudanska ministarstva za socijalni razvoj i zdravstvo preuzela su brigu o deci, dok je Unicef obezbedio humanitarnu podršku uključujući lekarsku pomoć, hranu, aktivnosti obrazovanja i igre, rekao je Pires.

On je rekao da su deca pregledana posle dugog puta do nove lokacije i da će svako dete, kome je to potrebno, biti smešteno u bolnicu.

Međunarodni komitet crvenog krsta, koji je pomogao u evakuaciji, rekao je da su deca stara od jedne do 15 godina prebačena pošto je obezbeđen bezbedan koridor do Madanija, glavnog grada provincije Džazira, na oko 135 kilometra jugoistočno od Kartuma. Prebačeno je i 70 osoba koje će se brinuti o deci.

„Deca su imala jako teške trenutke u oblasti gde je sukob besneo poslednjih šest nedelja, bez pristupa odgovarajućoj zdravstvenoj nezi, a posebno je teško za mališane sa specijalnim potrebama“, rekao je Žan-Kristof Sandoz, šef delegacije Međunarodnog crvenog krsta u Sudanu.

Nazim Sirag, aktivista koji vodi lokalnu humanitarnu organizaciju Hadhrin rekao je da su deca prebačena kasno u utorak do nove ustanove u Madaniju. On je saopštio da je najmanje 71 dete umrlo u sirotištu Al Majkoma u Kartumu od početka rata u Sudanu 15. aprila.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.