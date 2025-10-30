Unija srednjoškolaca: U tri od pet škola u Srbiji prava učenika i nastavnika ozbiljno narušena

Unija srednjoškolaca Srbije (UNSS) objavila je da je tri od pet škola u Srbiji u kritičnom stanju jer su prava učenika i zaposlenih ozbiljno narušena.

Prvi rezultati inicijative „Krizni školski semafor“, alata koji meri stanje prava učenika, nastavnika i roditelja u srednjim školama širom zemlje pokazao je zabrinjavajuću sliku, jer su od pet škola iz različitih gradova, tri škole ocenjene crvenom bojom, što znači da su prava učenika i zaposlenih ozbiljno narušena, dok su dve ocenjene žutom, što ukazuje na prisustvo pritisaka i nestabilnosti.

„Prema oceni UNSS-a, Peta beogradska gimnazija dobila je najnižu prosečnu ocenu (1,25), dok su Gimnazija Uroš Predić iz Pančeva i Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada takođe ocenjene kao škole u kritičnom stanju (1,75). Prva niška gimnazija Stevan Sremac (2,25) i Valjevska gimnazija (2,00) svrstane su u kategoriju ‘ugroženih’, gde strukture delimično funkcionišu, ali pod pritiscima“, navedeno je u saopštenju.

Krizni semafor meri stanje u četiri oblasti: institucionalna stabilnost, otvorenost odlučivanja, sloboda izražavanja i zaštita i bezbednost.

„Ovo nisu pojedinačni propusti, već ozbiljni institucionalni problemi. Kada tri od pet škola u prvom krugu analize pokažu kritične ocene, to znači da sistem ima dubok problem sa načinom na koji se štite učenici, nastavnici i njihova prava“, poručuju iz Unije srednjoškolaca Srbije.

