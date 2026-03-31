Univerzitet u Beogradu: Preduzećemo sve pravne i institucionalne korake da zaštitimo autonomiju

Univerzitet u Beogradu saopštio je danas, nakon što su pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) ušli u zgradu Rektorata u okviru istrage o smrti studentkinje Filozofskog fakulteta, da će preduzeti sve raspoložive pravne i institucionalne korake kako bi zaštitio svoju autonomiju, akademske slobode, ljudska prava i integritet svojih članova.

„Univerzitet u Beogradu poštuje zakon i sarađuje sa nadležnim organima. Međutim, naša otvorenost i spremnost za saradnju radi utvrđivanja istine se očigledno zloupotrebljava. Zakoni se tumače i primenjuju selektivno, zlonamerno i proizvoljno, što ukazuje na ozbiljno nazadovanje u pogledu poštovanja principa vladavine prava“, saopštio je Univerzitet na svom Instagram nalogu.

Osudili su, kako su naveli, zloupotrebu tragičnog događaja na Filozofskom fakultetu za „političku manipulaciju, besramnu kampanju tabloidnih medija i vršenje nezakonitog pritiska na Univerzitet i njegove članice“.

„Posebno smo ogorčeni zbog toga što se, pod paravanom izvođenja dokaznih radnji u predistražnom postupku, oduzima dokumentacija koja nije ni u kakvoj vezi sa predmetom dokazivanja, uznemiravaju odgovorna lica i njihovi saradnici i ometa rad i funkcionisanje organa, tela i službi Univerziteta, uključujući međunarodnu saradnju i posete zvaničnika. Istovetnom postupanju je bio izložen i Filozofski fakultet“, piše u saopštenju.

Takav obim i način postupanja, kako je ocenio Univerzitet, otvara „ozbiljna pitanja o proporcionalnosti, pravnoj utemeljenosti i granicama policijskih ovlašćenja u akademskom prostoru“.

„Posebno zabrinjava činjenica da se ovakve intervencije sprovode bez adekvatne komunikacije sa rukovodstvima institucija i bez uvida u konkretne razloge koji bi opravdali tako intruzivan pristup“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

