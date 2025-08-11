Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 10.984 studenta, preostalo 4.325 mesta

Univerzitet u Beogradu saopštio je danas da su u prvom upisnom roku za školsku 2025/26. godinu na 31 fakultetu upisana 10.984 studenta, 538 manje nego prošle godine, kao i da je preostalo 4.325 mesta.

Univerzitet je u saopštenju naveo da su 7.592 studenta upisana na budžet, dok je preostalo 2.210 budžetskih mesta, kao i da su upisana 3.392 samofinansirajuća studenta, a preostalo je 2.115 mesta.

Po programu afirmativnih mera – studenti sa posebnim potrebama i romske nacionalnosti, upisana su 72 studenta, navodi se u saopštenju.

Na 17 studijskih programa su popunjena sva mesta u prvom upisnom roku, dok su na 15 studijskih programa popunjena budžetska mesta i preostalo je mesta samo na samofinansiranju za drugi upisni rok.

Na tri studijska programa, kako se dodaje, nema upisanih studenata posle prvog upisnog roka.

Najveće interesovanje je vladalo za studijske programe iz IT sektora, medicinskih nauka i za arhitekturu, a kao i prethodnih godina najtraženiji indeks je bio za Psihologiju na Filozofskom fakultetu (461 kandidat za 116 mesta).

Univerzitet je dodao da je sa posebnom pažnjom pratio upis na nastavničke studjiske programe, imajući u vidu evidentan pad interesovanja poslednjih godina za njih.

Alarmantna situacija je, kako se navodi, za nastavnike fizike (jedan upisani), hemije (šest upisanih) i geografije (devet upisanih).

„Sledi nam drugi upisni rok koji počinje prijavljivanjem kandidata od 1. septembra. Nadam se da će odziv kandidata u drugom upisnom roku biti odgovarajući i studijski programi kod kojih je ostalo još malo slobodnih mesta biti popunjeni“, dodaje se u saopštenju koje je potpisao prorektor za nastavu Dejan Filipović.

(Beta)

