Univerzitetu Megatrend i njegovim članicama oduzeta dozvola za rad

Ministarstvo prosvete oduzelo je Univerzitetu Megatrend, kao i njegovim članicama među kojima su Fakultet za kulturu i medije, Fakultet za poslovne studije, Fakultet za umetnost i dizajn, Pravni fakultet i Geoekonomski fakultet, dozvolu za rad, navodi se u saopštenju.

Odluka je doneta nakon što je proteklo godinu dana od konačnosti rešenja o odbijanju, odnosno odbacivanju zahteva za akreditovanje ovih visokoškolskih ustanova, koje nisu podnele zahtev za akreditaciju najkasnije godinu dana pre isteka roka važeće akreditacije.

Prethodno važeća akreditacija im je istekla, navodi se u saopštenju.

U skladu sa Zakonom, ministar prosvete će na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u roku od 30 dana od dana prestanka rada ustanove, doneti akt kojim se obezbeđuje završetak studija studentima ove visokoškolske ustanove, naveli su iz Ministarstva.

Troškove završetka studija za zatečene studente, u skladu sa uspostavljenim obligacionim odnosima između studenata i navedene visokoškolske ustanove, snosi visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad.

Visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad može podneti zahtev za izdavanje nove dozvole za rad po isteku roka od godinu dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole za rad, navode u Ministarstvu.

(Beta)

