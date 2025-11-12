UNOPS: Neophodan regionalni napor za zelenu tranziciju i bolji kvalitet života

Regionalni direktor Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) za Evropu i Centralnu Aziju Tim Lardner izjavio je danas da je neophodan regionalni napor za zelenu tranziciju i bolji kvalitet života, te da to zahteva planiranje i političku mudrost.

On je agenciji Beta rekao da je zelena tranzicija mnogo više od menjanja toplotnih sistema.

„Zahteva planiranje i dizajniranje otpornih infrastruktura, kreiranje održivih lanaca nabavke i cirkularne ekonomije i orkestrirani regionalni napor da se napravi bolji kvalitet života, kroz bolji kvalitet vazduha, pametna rešenja za upravljanje otpadom, manje korišćenje fosilnih goriva. Ovi zadaci ne mogu da se sprovedu izolovani i uz pomoć samo jedne investicije, oni zahtevaju političku mudrost da se iskažu kao prioriteti i da se tako tretiraju“, rekao je Lardner na marginama godišnje konferencije „Zapadni Balkan 2030“.

UNOPS je tokom proteklih 10 godina podržavao male i srednje preduzetnike širom Srbije, u različitim sektorima.

„Pomogli smo sa 500 grantova u ukupnoj vrednosti od 12,7 miliona evra, pomogli smo više od 1.700 različitih firmi tako što smo povećali konkurentnost. Radili smo takođe i sa lokalnim samoupravama kreirajući više prostora da lokalne kompanije rastu“, naveo je Lardner.

Istakao je da je digitalizacija ključna reč koja se široko koristi danas i rešenje je za sve.

„Za borbu protiv korupcije, socijalne usluge i uvećavanje pristupa demokratiji. Ali bez principa dobre uprave i socijalne inkluzije ne može da daje dobre rezultate, samo bazirano na obećanjima. Ovo je razlog zašto sve investicije na lokalnom nivou koje UNOPS pomaže, zašto su uspele da postignu društvenu promenu koju digitalizacija može da donese“, rekao je.

(Beta)

