UNS: Bujošević još nije potpisao ugovor, RTS nema ovlašćenog zastupnika

Dosadašnji generalni direktor Radio-televizije Srbije (RTS) Dragan Bujošević kome je 3. februara istekao mandat i koga je Upravni odbor RTS-a dan pre toga izabrao da bude šestomesečni v.d. na istoj funkciji, još nije potpisao ugovor o radu, objavilo je Udruženje novinara Srbije (UNS).

Po saznanjima UNS-a, Bujošević danas nije došao na posao, a Upravni odbor bi mogao na sutrašnjoj sednici da imenuje novog vršioca dužnosti generalnog direktora RTS-a.

„To znači da javni servis i dalje nema lice ovlašćeno za zastupanje i organizaciju rada i poslovanja. UNS je Bujoševića prošlog utorka porukom pitao zbog čega ne želi da potpiše ugovor o radu, ali odgovor nije dobio“, navode u ovom novinarskom udruženju.

UNS navodi da je Bujošević nekoliko dana pred istek mandata potpisao oko 40 ugovora o radu sa do tada honorarnim saradnicima RTS-a.

Upravni odbor RTS-a je prethodno saopštio da će odluku po raspisanom javnom konkursu za generalnog direktora RTS-a doneti najkasnije do 12. marta.

Na konkursu za generalnog direktora, po tumačenju pravne službe RTS-a, šest kandidata ispunilo je uslove: Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i i Dragoljub Stankić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com