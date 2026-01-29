UNS: Diploma Manje Grčić ima manje bodova nego što je potrebno za direktora RTS-a

Udruženje novinara Srbije (UNS) saopštilo je danas da iz diplome koju je generalna direktorka Tanjuga Manja Grčić podnela za konkurs za generalnog direktora Radio-televizije Srbije (RTS) proizilazi da ona ima 180 bodova stečenih akademskim obrazovanjem dok Zakon o javnim medijskih servisima predviđa da kandidat za generalnog direktora mora imati diplomu sa 240 bodova.

„UNS poseduje kopiju diplome Manje Grčić sa Univerziteta u Lidsu (izdatoj na devojačko prezime Vukojević), u kojoj se navodi da ima zvanje ‘Bachelor of arts’. Na sajtu ovog Univerziteta piše da je ovo trogodišnji program koji nosi 360 kredita, što je ekvivalent 180 ESPB bodova po bolonjskom sistemu“, piše u saopštenju UNS-a.

UNS je podsetio da je od Upravnog odbora RTS tražio odgovor da li njena diploma ima 240 bodova stečenih akademskim obrazovanjem ali da nije stigao odgovor, kao ni na pitanje da li je diploma Manje Grčić nostrifikovana u Srbiji.

„UNS je pozvao i Manju Grčić, ali se ona nije odazvala na poziv, ni ostavljenu poruku“, dodaje se.

Na konkurs za generalnog direktora RTS stiglo je deset prijava a zaključeno je da pet kandidata ima potpune prijave, među kojima je i Manja Grčić.

Naknadno je pristigla još jedna u roku poslata prijava, a Upravni odbor je na drugoj sednici utvrdio da ona ispunjava uslove konkursa.

(Beta)

