UNS dobio pretnje da će mu biti ugašeni nalozi na društvenim mrežama ako javno ne podrži Vučića

Udruženje novinara Srbije (UNS) saopštilo je danas da je dobilo putem mejla pretnje da će nalozi te organizacije na društvenim mrežama biti ugašeni, ako ona javno ne podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Identičan mejl sa adrese ekoloski.proton@proton.me su dobile i redakcije časopisa „Lice ulice“ i „Naš portal“.

„Aleksandar Vučić je osoba koja se bori za budućnost zemlje, svih nas, te je obaveza podržati njegov rad kako bismo doprineli očuvanju stabilnosti u Srbiji. Ukoliko to ne uradite, bićemo prinuđeni da uz pomoć zaposlenih u kompaniji Meta trajno ugasimo vaše društvene mreže“, piše u mejlu.

UNS je najavio da će pretnje prijaviti Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.

(Beta)

