UNS: Milan Ćulibrk dobitnik nagrade Aleksandar Tijanić

Milan Ćulibrk, urednik ekonomke rubrike nedeljnika „Radar“, ovogodišnji je dobitnik nagrade „Aleksandar Tijanić“ koju Udruženje novinara Srbije (UNS) dodeljuje za borbenost u novinarstvu.

„Dugogodišnji novinar i urednik, posvećen pre svega ekonomskim temama koje su interesantne za široku čitalačku i televizijsku publiku, uspeo je da jednostavnim, efektnim, primamljivim jezikom pojašnjava i najsloženije bankarske i finansijske operacije, tokove i vrednost novca i obilje ekonomskih nepoznanica“, obrazložio je jednoglasno žiri, naveo je danas UNS.

„Ćulibrk u novinarskoj borbi za društvo bez korupcije i krađa ne koristi rečnik osvetnika, tužioca, sudije, nego činjenicama ukazuje na maligna tkiva koja razaraju ili nagrizaju organizam društva, zbog tih istina i dijagnoza je često napadan od najviših vrhova vlasti do činovničkih poltrona“, piše u obrazloženju.

U žiriju za dodeljivanje nagrade koja će biti uručena 21. decembra, ove godine su bili Manojlo Vukotić (predsednik žirija), Zara Tijanić, Olivera Kovačević i prošlogodišnji dobitnik Zoran Kesić.

