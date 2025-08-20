UNS: Nadležni da kazne odgovorne za pretnje redakcijama N1 i In Medija i urednici Studija B

Udruženje novinara Srbije (UNS) zatražilo je danas od nadležnih institucija da identifikuju i kazne odgovorne za pretnje upućene redakcijama N1 i In Medija, i glavnoj urednici Studija B Ivani Vučićević.

Udruženje je u saopštenju pozvalo nadležne institucije da hitno reaguju na te pretnje i „pošalju jasnu poruku da se napadi na novinare ne smeju tolerisati“.

Programski direktor N1 Igor Božić rekao je za UNS da su poslednje pretnje prijavili Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, ali da ga još uvek niko iz tužilaštva nije kontaktirao.

Božić je dodao da još uvek nisu poznati detalji istrage pretećeg pisma koje je pre više od mesec dana stiglo na adresu redakcije N1.

„Iako smo javno više puta pozivali da nam kažu šta se dešava sa istragom u vezi sa pretećim pismom, ali još uvek nikakve informacije nismo dobili,“ naveo je Božić.

Glavnoj i odgovornoj urednici Studija B i predsednici Asocijacije novinara Srbije (ANS) Ivani Vučićević pretnje su upućene na društvenoj mreži TikTok.

„Na društvenoj mreži TikTok osvanuo je komentar u kome piše da mi uskoro sledi svilen gajtan. Ja sam to shvatila kao direktnu pretnju,“ rekla je Vučićević za UNS.

Navela je da je napad prijavila Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal ali da odgovor još uvek nije dobila.

(Beta)

