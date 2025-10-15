UNS: Novinarska udruženja usaglašavaju kandidate za članove Saveta REM 20. oktobra

Sastanak ovlašćenih predlagača kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) iz grupe novinarskih udruženja, na kojem će biti utvrđen zajednički predlog o dva kandidata iz te kategorije koja će ući u skupštinsku proceduru, biće održan u ponedeljak, 20. oktobra, u Skupštini Srbije.

Kako je saopštilo Udruženje novinara Srbije (UNS), na usaglašavanje kandidata pozvani su predstavnici tri ovlašćena predlagača – UNS, Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) i Profesionalnog udruženja novinara Srbije (PROUNS).

Na listi kandidata koje su udruženja novinara predložila su Mileva Malešić i Đorđe Vlajić, koje su predložili UNS i NUNS, i Maja Mišković Marković koju je predložio PROUNS.

UNS, NUNS i PROUNS na sastanku će glasanjem utvrditi zajednički predlog dva od tri kandidata koji ulaze u skupštinsku proceduru.

Nakon toga, za članstvo u Savetu REM Skupština glasanjem bira jednog, kako iz te, tako i iz preostalih osam grupa.

Kandidate u kategoriji novinarskih udruženja, po Zakonu o elektronskim medijima, predlažu udruženja novinara u Srbiji, od kojih svako ima najmanje 300 članova sa plaćenom članarinom, a registrovana su najmanje tri godine pre raspisivanja javnog poziva.

Skupštinski Odbor za kulturu i informisanje je na jučerašnjoj sednici usvojio listu organizacija i kandidata za izbor članova Saveta REM-a iz preostale dve kategorije – udruženja kompozitora, filmskih, scenskih i dramskih umetnika i kategorije udruženja za zaštitu dece i time utvrdio listu ovlašćenih predlagača i kandidata iz svih devet kategorija.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije ne postoji duže od 11 meseci, odnosno od 4. novembra 2024. godine kada je, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, prethodnom sastavu Saveta prestao mandat.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com