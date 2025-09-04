UNS osudilo postupanje žandarma koji je novinaru agencije Beta uzeo telefon iz ruku

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je danas postupanje pripadnika Žandarmerije prema novinaru agencije Beta Božidaru Milovcu kom su, tokom izveštavanja s protesta povodom obeležavanja 10 meseci od pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, uzeli telefon iz ruku.

U saopštenju su ocenili da je takvo postupanje neprihvatljivo i pozvali pripadnike policije da novinarima omoguće da nesmetano izveštavaju.

Milovac je za UNS rekao da je po završetku policijske intervencije ispred Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u Novom Sadu, pokušao da snimi policajce sa štitovima, koji su se nalazili u blizini, a da mu je komandir jedinice tada oteo telefon iz ruku.

„Pretpostavljam da je želeo da izbriše snimak, iako mi nije jasno zbog čega. Ono što je snimljeno nije bilo problematično ni upitno. Rekao mi je ‘Ne smeš ti da snimaš bre’, na šta sam odgovorio da sam novinar, dodajući da nosim pres prsluk i legitimaciju. Bio je grub, ali mi je telefon posle dva minuta vraćen“, rekao je Milovac.

Dodao je da za sada ne planira da prijavi taj incident.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com