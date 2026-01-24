UNS pita RTS o fakultetskoj diplomi Manje Grčić, kandidatkinje za direktorku RTS

Udruženje novinara Srbije (UNS) je danas tražilo da Upravni odbor Radio-Televizije Srbije (RTS) saopšti da li je nostrifikovana u Srbiji fakultetska diploma Manje Grčić, koja se prijavila na konkurs za generalnog direktora tog javnog servisa.

UNS je navelo da je Grčić dostavila diplomu Univerziteta u Lidsu, u Engleskoj, ali da nije precizirano da li je u Srbiji priznata ta isprava stečena u inostranstvu.

Na konkurs za generalnog direktora RTS stiglo je deset prijava od kojih je Upravni odbor prihvatio pet uz konstataciju da ispunjavaju uslove.

Prihvaćene su prijave Manje Grčić, Dejana Stankovića, Snežane Ivančević, Stanislava Veljkovića i Miloša Tanaskovića.

Prethodni konkurs nije uspeo pošto nijedan od kandidata koji su ispunjavali uslove nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu glasova članova Upravnog odbora RTS-a.

Aktuelnom generalnom direktoru RTS-a Draganu Bujoševiću u februaru ističe drugi mandat i on više nema prava da bude biran na tu funkciju.

