UNS: Ponovo oštećeno spomen-obeležje osnivaču Studija B

Spomen-obeležje novinaru i jednom od osnivača Studija B Đoku Vještici na platou ispred Beograđanke po treći put je oštećeno, saopštilo je danas Udruženje novinara Srbije (UNS).

Nepoznati počinioci razbili su deo ploče na kojem je informacija o tome ko je bio Đoko Vještica.

„Prvi put razbijeno je u decembru 2019. godine, a obnovljeno novembra 2023. godine. Aprila prošle godine, spomen-obeležje ponovo je bilo oštećeno, tako što je ime Đoka Vještice precrtano, a njegov lik išaran. Domar UNS-a tada je, uz podršku kolega iz UNS-a, uklonio tragove boje sa ovog spomen-obeležja na platou kod Beograđanke“ navedeno je u saopštenju.

UNS je uputio poziv nadležnima da otkriju i kazne odgovorne za ponovno uništavanje spomen-obeležja, „naročito imajući u vidu da Beograđanka ima nadzorne kamere i da se, po oceni UNS-a, sa jedne od njih može videti ko je odgovoran za ovaj vandalizam“.

Spomen-obeležje poznatom novinaru otkriveno je prvi put 1. aprila 2012. godine na platou koji je tada dobio njegovo ime.

Novinar Đoko Vještica bio je poznat po organizovanju humanitarnih akcija i pokretanju brojnih inicijativa za uređenje Beograda i zelenih površina u glavnom gradu.

Novinarsku karijeru započeo je u listu Borba, a zajedno sa kolegama iz ovog lista je 1970. godine osnovao Radio Studio B.

