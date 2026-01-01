UNS: Prethodna godina bila izazovna za medijske radnike, obeležili je brojni napadi i pritisci

Tokom 2025. godine medijski radnici su se suočili sa brojnim izazovima poput niske zarade, nedostatka stabilnih izvora finansiranja, pretnji, pritisaka i fizičkih napada, saopštilo je Udruženje novinara Srbije (UNS).

To udruženje je navelo da je prethodna godina bila teška za medije zbog duboke društvene krize koju su osetili svi članovi društva.

Novinarka i autorka emisije „Pravi ugao“ Ljubica Gojgić kazala je za UNS da je celu 2025. obeležila neka vrsta „vanrednog stanja“.

„Godina je proletela, a suštinski je bila krcata događajima (…) Gotovo svi događaji bili su vezani za pitanja vladavine prava i rada institucija, pokrenuta posle pada nadstrešnice na stanici u Novom Sadu. U 2025. ponovo smo govorili o sankcijama i nažalost, previše često o ratu, kao realnosti ili zlokobnoj budućnosti“, izjavila je Gojgić.

Po njenim rečima, nije dobro što su novinari ponovo postali meta, a veliki broj fizičkih napada asocira na devedesete godine prošlog veka.

Urednik portala 021.rs Zoran Strika izjavio je da su 2025. godinu obeležili studenti, a da su novinari pratili sve šta su akademci radili i da su zbog toga često doživljavali napade i neprijatnosti od strane pristalica vlasti.

„U tom oslikavanju bilo je mnogo mučnih događaja za medijske radnike. Bilo je vređanja, bilo je fizičkih napada. Evidentno je da su se nasilnici osilili i da više ni kriminalci, koji bi u svakom iole uređenom društvu bežali od bilo kakve kamere, nemaju nikakav problem da budu snimljeni dok čine krivično delo, jer znaju da neće biti kažnjeni“, rekao je on.

Zamenica urednika Južnih vesti Ljubica Jocić ocenila je da su tokom 2025. godine došle do izražaja društvene podele i da je bilo teško raditi u tom okruženju.

„Studentski i građanski protesti bili su u najvećem fokusu, ali su nažalost napadi na novinare i građane bili učestaliji, raznovrsniji i bahatiji. Društvo, pa i mediji, čini mi se, nikada nisu bili podeljeniji, a u takvim okolnostima je teško raditi, boriti se za istinu i ne posustati“, rekla je Jocić.

Po njenim rečima, jedan od navećih izazova za novinare bilo je izveštavanje sa terena tokom protesta pošto je često bila ugrožena njihova sigurnost.

Jocić je navela da poznaje i one koji su razmišljali da napuste novinarstvo, jer kako kaže, novinarski posao nosi veliku odgovornost, a nije dovoljno plaćen.

(Beta)

