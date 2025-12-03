UNS: Pronaći ko preti nasiljem veb redakciji Kurira

UNS je u saopštenju naveo da su u tom mejlu, koji je redakcija Kurira dostavila na uvid, upućene psovke i uvrede.
„Lista postoji, znamo gde živite, sve najbolje. Vreme vam ponestaje, pazite šta vam se krije ispod auta“, prenosi UNS sadržinu mejla.
To novinarsko udruženje ocenilo je da nereagovanje nadležnih na pretnje novinarima dovodi do toga da se nasilnici osećaju slobodno da prete i napadaju znajući da neće odgovarati, i pozvalo Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal da te pretnje shvati ozbiljno.
(Beta)
