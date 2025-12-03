UNS: Pronaći ko preti nasiljem veb redakciji Kurira

Udruženje novinara Srbije (UNS) pozvalo je danas Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal da pronađe ko stoji iza poruka koje podstrekuju na nasilje, koje su u utorak upućene veb redakciji Kurira.

UNS je u saopštenju naveo da su u tom mejlu, koji je redakcija Kurira dostavila na uvid, upućene psovke i uvrede.

„Lista postoji, znamo gde živite, sve najbolje. Vreme vam ponestaje, pazite šta vam se krije ispod auta“, prenosi UNS sadržinu mejla.

To novinarsko udruženje ocenilo je da nereagovanje nadležnih na pretnje novinarima dovodi do toga da se nasilnici osećaju slobodno da prete i napadaju znajući da neće odgovarati, i pozvalo Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal da te pretnje shvati ozbiljno.

(Beta)

