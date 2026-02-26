UNS: Upravni odbor RTS imenovao Bojanu Mlađenović za v.d. odgovorne urednice Prvog programa

Upravni odbor Radio-televizije Srbije (RTS) imenovao je Bojanu Mlađenović za v.d. odgovorne urednice Prvog programa televizije, prenelo je danas Udruženje novinara Srbije (UNS).

U saopštenju udruženja se navodi da je odluka doneta na predlog generalne direktorke RTS Manje Grčić.

UNS je prethodno preneo da generalna direktorka RTS još uvek nije uputila Upravnom odboru ime kandidata za odgovornog urednika Prvog programa Televizije, što je, po navodima udruženja, potvrđivao impresum koji je rano jutros na tom kanalu objavio Javni servis.

„Po Statutu JMU RTS, glavne i odgovorne urednike (informativnog, kulturno-umetničkog, obrazovno-naučnog i zabavnog programa) imenuje Upravni odbor nakon sprovedenog javnog konkursa. Ovo telo na predlog generalnog direktora, iz redova ovih glavnih i odgovornih urednika, imenuje odgovorne urednike Prvog i Drugog programa“, stoji u saopštenju.

Navodi se da je RTS ranije praktikovao da urednici Prvog i Drugog programa televizije budu urednici čiji je program pretežno zastupljen na tom kanalu, pa je tako za urednika Prvog programa bio imenovan urednik Informativnog programa.

„Na RTS-u trenutno funkciju urednice Informativnog programa u v.d. statusu obavlja Bojana Mlađenović, a konkurs za urednika do danas nije raspisan“, preneo je UNS.

Odgovorni urednik Drugog programa televizije je glavni i odgovorni urednik Kulturno-umetničkog programa Vladimir Kecmanović, i njegovo ime je u impresumu Drugog programa.

Udruženje je podsetilo da su po Zakonu o javnom informisanju i medijima, medijske kuće dužne da objavljuju podatke o mediju u obliku impresuma, skraćenog impresuma, odnosno identifikacije.

„Ako ne objavi impresum na propisan način, izdavač će biti kažnjen novčanom kaznom od 100.000 do miliona dinara“, preneo je UNS.

Dodaje se da su među podacima koje impresum, skraćeni impresum ili identifikacija treba da sadrže, ime generalnog direktora i glavnog i odgovornog urednika.

„U impresumu Radio-televizije Srbije do juče je kao generalni direktor bio potpisan Dragan Bujošević, iako je odlukom od 12. februara Manja Grčić imenovana za generalnu direktorku RTS-a. Takođe, Nenad LJ. Stefanović bio je potpisan kao ‘odgovorni urednik Prvog programa televizije“, navodi se u saopštenju Udruženja novinara Srbije.

(Beta)

