UNS: Utvrditi ko stoji iza hakerskog napada na Dnevni evropski servis agencije Beta

Udruženje novinara Srbije (UNS) je danas zatražilo od policije i Tužilaštva za visokotehnološki kriminal da utvrde ko stoji iza hakerskog napada na Dnevni evropski servis (DES) agencije Beta u četvrtak, 7. avgusta.

Kako je za UNS rekla izvršna direktorka agencije Zlata Kureš, Dnevni evropski servis (dnevnievropskiservis.rs) je trajno uništen.

Kureš je kazala da je hakovana baza i da je tražen otkup, koji agencija Beta neće platiti „jer nema garancija da će on biti vraćen“.

„Brzo smo sanirali štetu i nova produkcija ide preko sajta Bete koji nesmetano radi i koji je drugačije zaštićen, pa ćemo redovno nastaviti da emitujemo i dnevni bilten DES-a“, rekla je ona.

Ona je istakla da su se putem ovog servisa emitovale vesti u vezi sa Evropskom unijom i evrointegracijama Srbije, te da veruje da nije slučajno baš on odabran za napad.

Iz Bete su ranije naveli da je u pitanju takozvani „ransomware“ napad koji zaključava računare ili šifruje fajlove, a potom traži otkupninu za njihovo otključavanje, podseća se.

Kureš je za UNS istakla da je napad prijavljen Odeljenju za visokotehnološki kriminal.

UNS je u saopštenju pozvao nadležne da što pre otkriju ko su nalogodavci i izvršioci napada i o tome obaveste javnost.

