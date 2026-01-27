UNSPRS: Skraćenje časova problematična mera, koja može imati negativne posledice

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (UNSPRS) ocenila je danas da je skraćenje trajanja nastavnog časa nepromišljena, stručno neutemeljena i pravno problematična meri koja može proizvesti dugoročne negativne posledice po kvalitet obrazovanja.

„Suštinski problemi obrazovnog sistema se ne mogu rešavati administrativnim skraćivanjem vremena rada sa učenicima, dok nastavni sadržaji ostaju preobimni, a odeljenja preopterećena velikim brojem učenika. U takvim uslovima, skraćivanje časa neminovno vodi ka površnom usvajanju znanja, povećanju pritiska na nastavnike i dodatnom urušavanju pedagoškog procesa“, naveli su oni.

Ukazali su da se takvim merama odgovornost za sistemske propuste prenosi na škole i nastavnike, i zatražili od ministastva prosvete da prekine sa donošenjem jednostranih odluka i hitno otvori institucionalni dijalog sa reprezentativnim sindikatima i stručnom javnošću.

„Smatramo da je jedini odgovoran put ka unapređenju nastave sveobuhvatna reforma nastavnih planova i programa, usklađivanje nastavnih sadržaja sa realnim vremenskim okvirima, kao i smanjenje broja učenika u odeljenjima u skladu sa pedagoškim i zdravstvenim standardima. Bez tih preduslova, skraćivanje časova ostaje formalna mera koja ne rešava, već produbljuje postojeće probleme“, kazali su iz Unije sindikata.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com