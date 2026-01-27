UNSPRS: Skraćenje časova problematična mera, koja može imati negativne posledice

„Suštinski problemi obrazovnog sistema se ne mogu rešavati administrativnim skraćivanjem vremena rada sa učenicima, dok nastavni sadržaji ostaju preobimni, a odeljenja preopterećena velikim brojem učenika. U takvim uslovima, skraćivanje časa neminovno vodi ka površnom usvajanju znanja, povećanju pritiska na nastavnike i dodatnom urušavanju pedagoškog procesa“, naveli su oni.
Ukazali su da se takvim merama odgovornost za sistemske propuste prenosi na škole i nastavnike, i zatražili od ministastva prosvete da prekine sa donošenjem jednostranih odluka i hitno otvori institucionalni dijalog sa reprezentativnim sindikatima i stručnom javnošću.
„Smatramo da je jedini odgovoran put ka unapređenju nastave sveobuhvatna reforma nastavnih planova i programa, usklađivanje nastavnih sadržaja sa realnim vremenskim okvirima, kao i smanjenje broja učenika u odeljenjima u skladu sa pedagoškim i zdravstvenim standardima. Bez tih preduslova, skraćivanje časova ostaje formalna mera koja ne rešava, već produbljuje postojeće probleme“, kazali su iz Unije sindikata.
(Beta)
