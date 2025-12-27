Uoči mirovnih razgovora SAD-Ukrajina Rusija raketama i dronovima napala Kijev

Dan pre najavljenih mirovnih razgovora Ukrajine i SAD najmanje jedna osoba je poginula i 27 je ranjeno u jutrošnjem ruskom napadu raketama i dronovima na glavni grad Ukrajine, Kijev – novi je bilans koji su saopštile vlasti.

Eksplozije su se čule satima u Kijevu. Napad je počeo u ranim jutarnjim satima i nastavio se i pošto je svanulo.

Među ranjenima u Kijev je i 16-godišnje dete, rekao je danas šef gradske vojne uprave Timur Tkačenko.

U široj oblasti Kijeva pogođene su industrijske i stambene zgrade, prenela je ukrajinska hitna služba.

Ruska vojska izvela je napade dok se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sprema za sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Razgovori o okončanju gotovo četvorogodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine je zakazan za sutra, u nedelju.

Zelenski je rekao da planiraju da razgovaraju i o teritorijalnim pitanjima u oblastima Donjeck i Zaporožje koje zahteva Rusija, a i o garancijama bezbednosti Ukrajine posle rata.

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je tokom noći izvelo „masovni udar“ koristeći „precizno vođeno oružje dugog dometa sa kopna, iz vazduha i sa mora“, navodno samo na objekte energetske infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, kao i na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.

Ministarstvo je saopštilo da je to bio odgovor na napade Ukrajine na civilne objekte u Rusiji.

Poljska je danas, zbog ruskih napada, na nekoliko sati podigla borbene avione i zatvorila aerodrome u Lublinu i Žešovu, saopštila je komanda Oružanih snaga Poljske na mreži X, dodavši da nije povređen poljski vazdušni prostor.

(Beta)

