Uoči mirovnih razgovora SAD-Ukrajina Rusija raketama i dronovima napala Kijev

Eksplozije su se čule satima u Kijevu. Napad je počeo u ranim jutarnjim satima i nastavio se i pošto je svanulo.
Među ranjenima u Kijev je i 16-godišnje dete, rekao je danas šef gradske vojne uprave Timur Tkačenko.
U široj oblasti Kijeva pogođene su industrijske i stambene zgrade, prenela je ukrajinska hitna služba.
Ruska vojska izvela je napade dok se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sprema za sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.
Razgovori o okončanju gotovo četvorogodišnjeg rata Rusije protiv Ukrajine je zakazan za sutra, u nedelju.
Zelenski je rekao da planiraju da razgovaraju i o teritorijalnim pitanjima u oblastima Donjeck i Zaporožje koje zahteva Rusija, a i o garancijama bezbednosti Ukrajine posle rata.
Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je tokom noći izvelo „masovni udar“ koristeći „precizno vođeno oružje dugog dometa sa kopna, iz vazduha i sa mora“, navodno samo na objekte energetske infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, kao i na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.
Ministarstvo je saopštilo da je to bio odgovor na napade Ukrajine na civilne objekte u Rusiji.
Poljska je danas, zbog ruskih napada, na nekoliko sati podigla borbene avione i zatvorila aerodrome u Lublinu i Žešovu, saopštila je komanda Oružanih snaga Poljske na mreži X, dodavši da nije povređen poljski vazdušni prostor.
(Beta)
