Uoči obeležavanja jednog veka poslovanja, Lufthanza preuzela odgovornost za nacističku prošlost

Nemačka avio kompanija Lufthanza ovih dana obeležava jedan vek od osnivanja, a kompanija trenutno pokušava da preuzme veću odgovornost za svoje postupke tokom nacističke ere u Nemačkoj, prekidajući sa ranijim pokušajima razdvajanja svog predratnog i posleratnog identiteta.

„Mi u Lufthanzi smo ponosni na ono što smo danas. Ignorisanje teških, mračnih, užasnih godina bilo bi jednostavno nepošteno“, izjavio je danas izvršni direktor Karsten Špor, prenosi agencija Rojters.

Kompanija je dugo isticala pravni i organizacioni raskid između svog prethodnika, „Dojče Lufthanse“ firme koja je bila duboko integrisana u nacistički režim i zatvorena 1946. godine – i posleratne Lufthanze AG , osnovane 1953. godine.

Članovi upravnog i nadzornog odbora Lufthanze pridružili su se nacističkoj partiji 1930. godine pa je Lufthanza kao državna avio-kompanija, prevozila nacističke zvaničnike.

Lufthanza je takođe naoružavala tadašnje nemačko ratno vazduhoplovstvo „Luftvafe“.

Raniji članovi upravnog odbora su uglavnom isticali pravno razdvajanje zbog ugleda i odgovornosti, a Lufthanza sada želi da preuzme odgovornost, rekao je Špor.

Jedan korak ka preuzimanju odgovornosti je nova knjiga o istoriji kompanije koja će biti podeljena svim zaposlenima.

Lufthanza je pre više od 25 godina naručila istraživanje o svojoj prošlosti, ali je odbila da prizna nalaze o obimu korišćenja prisilnog rada za vreme nacističkog režima.

