Upozorenje na temperaturu od 35 do 43 stepena, pa se očekuju vremenske nepogode

U Srbiji će sutra biti veoma toplo, pre podne pretežno sunčano a sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno.

Lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom očekuje se u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima i to uglavnom na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i u oblasti Homoljsko-Kučajskih planina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Upozorava se na veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 35 stepeni do 43 stepena čime se povećava opasnost od požara na otvorenom, a za subotu uveče se upozorava na vremenske nepogode na severu i zapadu Srbije a u toku noći ka nedelji i u nedelju i u ostalim krajevima.

Sutra će duvati umeren, povremeno i jak južni i jugozapadni vetar, uveče i u toku noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 17 do 25, a najviša od 35 do 40 stepeni lokalno i do 43. Uveče i tokom noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju vremenske nepogode: obilni pljuskovi sa grmljavinom, grad i kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova, i to najpre na severu i zapadu Srbije.

U Beogradu će biti veoma toplo, pre podne pretežno sunčano a sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno.Duvaće umeren vetar, posle podne kratkotrajno i jak jugozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 22 do 25 stepeni, a najviša oko 39 stepeni. U toku noći će biti jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim delovima grada lokalno se očekuju vremenske nepogode: obilni pljuskovi sa grmljavinom, grad i kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova.

U Srbiji će u nedelju biti promenljivo oblačno i veoma nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz izraženiji pad temperature, a očekuju se i lokalne vremenske nepogode. U prvoj polovini sledeće sedmice zadržava se promenljivo, nestabilno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će biti izraženiji u utorak. Krajem narednog sedmodnevnog perioda očekuje se stabilizacija vremena i manji porast temperature.

Biometeorološka prognoza za subotu, 26. jul 2025:

Usled očekivane biometeorološke situacije posebna opreznost se savetuje osobama sa disajnim i srčanim problemima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.

