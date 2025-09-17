Uprava za krivične sankcije: Student je bio vezan lisicama,ispoštovan je hrišćanski obred na sahrani

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde saopštila je danas da je pritvoreni student Bogdan Jovičić iz Novog Sada bio vezan lisicama na očevoj sahrani kako ne bi izvršio bekstvo.

Na pitanje Bete zbog čega je pritvoreni student Jovičić u bukagijama sproveden na sahranu svog oca, Uprava je navela da ne postoje nikakve bukagije koje se koriste u sistemu izvršenja krivičnih sankcija.

„Pripadnici Službe za obezbeđenje su dužni da poštuju bezbednosne procedure tokom izvođenja lica iz pritvorske jedinice van zatvora, a to podrazumeva korišćenje lisica koje su namenjene i za ruke i za noge kako lice ne bi izvršilo bekstvo. Kada pripadnici Službe za obezbeđenje ne bi na propisan način to uradili, snosili bi disciplinsku odgovornost koja bi u ovakvom odstupanju od bezbednosne procedure tokom sprovoda lica značila i gubitak posla“, naveli su u odgovoru agenciji Beta.

U skladu s Pravilnikom o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, dodaje se, koji se odnosi na sprovod lica iz pritvorskih jedinica, vezivanje ruku i nogu vrši se sredstvima za vezivanje na način kojim se ne nanose telesne povrede licu koje se vezuje.

„Povodom navoda da je prema licu B.J. primenjen drugačiji tretman u smislu njegovog degradiranja, ističemo da to nije tačno jer je upravo učinjeno sve da se na civilizovan način ispoštuje hrišćanski obred sahranjivanja roditelja ovog lica. Imajući razumevanje za gubitak najbližeg člana porodice ovog lica, pripadnici Službe za obezbeđenje Okružnog zatvora u Novom Sadu, odlukom načelnika te službe, nisu, kako nalaže procedura, upotrebili lisice za ruke, već samo za noge kako bi omogućili B.J. da primi izraze saučešća svih koji su bili prisutni na sahrani“, saopšteno je.

Komentarišući odluku pritvorenog studenta Bogdana Jovičića da, nakon sahrane svog oca, u zatvoru započne štrajk glađu, Uprava za sprovođenje krivičnih sankcija je istakla da je ta odluka vezana za „nezadovoljstvo radom suda“.

„Nigde i nijednom ovo lice nije ni usmeno ni pisanim putem izrazilo nezadovoljstvo tretmanom koji ima u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Novom Sadu. Takođe, u vezi s njegovom odlukom da stupi uz štrajk glađu, ističemo i da se B.J. dobro oseća i da Služba za zdravstvenu zaštitu, u skladu s važećim protokolom u ovoj situaciji, prati njegovo zdravstveno stanje i sve vitalne parametre“, navela je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija u odgovoru agenciji Beta.

Student Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada Bogdan Jovičić pritvoren je sredinom avgusta, a od pre sedam dana u zatvoru štrajkuje glađu.

Dan pre stupanja u štrajk glađu Jovičiću je sahranjen otac, a na sahranu je sproveden vezanih nogu.

Snimci sa sahrane gde se vidi kako Jovičić vezanih nogu stoji pored kovčega, objavljeni na društvenim mrežama, izazvali su veliko negodovanje javnosti.

Mnogi građani su objavili fotografije poznatih kriminalaca koji su iz zatvora odlazili na sahrane bez lisica.

Jovičić je u pismu javnosti, koje je objavljeno na društvenim mrežama, naveo da u zatvoru živi samo od vode.

„Odluku o stupanju u štrajk glađu doneo sam kada sam 11. septembra dobio rešenje o produženju pritvora na dodatnih mesec dana. Mesec dana provedenih u pritvoru nisam dizao tenzije, misleći da moraju da me puste da se branim sa slobode. Budući da oni očigledno tu nameru nemaju i da žele da me predstave kao jednog od najvećih neprijatelja ove zemlje, smatrao sam da je ovo jedini vid borbe koji mi preostaje“, naveo je Jovičić.

U državi u kojoj je pravda ubijena, dodao je, u kojoj se gaze Ustavom zagarantovana prava i u kojoj su studenti tretirani kao državni neprijatelji ostavljeno nam je da se za pravdu borimo našim životima.

„Rešio sam da se ne prepuštam na milost i nemilost ovoj tiraniji i da pred nepravdom ne sedim skrštenih ruku. Moja odluka da stupim u štrajk glađu je doneta iz razloga da bih dokazao nepravdu koja se sprovodi nad svima koji misle drugačije od režima, a posebno nepravdu koju trpe studenti. Moja borba i žrtva je za sve moje kolege i građane koji su u proteklih godinu dana hapšeni, prebijani, zastrašivani. Za sve političke zatvorenike, za sve koje guše suzavcom, za svaki udarac pendreka na one koji se mirno bore za slobodu“, istakao je Jovičić.

Ocenio je da je vreme da jače nego ikada svi čuju koja represija se sprovodi nad studentima i građanima.

„Ne tražim od njih milost, niti sažaljenje. Tražim od institucija da postupaju u skladu sa zakonom, a ne nalozima režima. A ako je pravda nemoguća u ovoj zemlji onda je jedino pravedno za nju se i životom boriti! Nastavljam sa štrajkom glađu dok mi ne bude u skladu sa zakonom omogućeno da se branim sa slobode“, naveo je pismu Bogdan Jovičić.

(Beta)

