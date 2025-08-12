Uprava za sankcije: Goran Vesić i dalje u bolnici pod nadzorom zatvorskog obezbeđenja

Bivši ministar Goran Vesić, kome je početkom avgusta određen pritvor do 30 dana, još uvek je na bolničkom lečenju, dok se Tomislav Momirović nalazi u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Beograda.

Uprava za krivične sankcije Ministarstva pravde, odgovarajući na pitanja agencije Bete, saopštila je da je Vesić hospitalizovan u privatnoj bolnici, dok se Momirović od prvog dana hapšenja nalazi u Okružnom zatvoru.

„Pritvorenom licu G.V. je određen pritvor 3. avgusta kad su obezbeđenje nad ovim licem preuzeli komandiri Okružnog zatvora u Beogradu. S obzirom da je lice hospitalizovano u civilnoj bolnici, sve vreme će biti pod nadzorom Službe za obezbeđenje. Komandiri će biti prisutni 24 časa dnevno što je deo redovne zakonske procedure kad se lice nalazi na lečenju u nekoj zdravstvenoj ustanovi. Pritvorenog će moći da posete samo ona lica kojima to sud dozvoli, a to znači isključivo ona lica kojima je nadležni sud dao neophodno odobrenje za posetu“, navela je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

Po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) 1. avgusta je uhapšeno 12 osoba, koji se sumnjiče da su na projektu modernizacije železničke pruge Novi Sad-Kelebija oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara.

Deo tog projekta bila je i rekonstrukcija Železničke stanice u Novom Sadu, gde je 1. novembra 2024. u obrušavanju rekonstruisane betonske nadstrešnice poginulo 16 ljudi, dok je jedna osoba teško povređena.

Tužilaštvo za organizovani kriminal u ovom slučaju sumnjiči i bivše ministre Gorana Vesića i Tomislava Momirovića, kojima je odrđen pritvor do 30 dana.

Vesiću je noć pred izdavanje naloga za hapšenje naprasno pozlilo i on je prebačen u bolnicu.

Među uhapšenima su i Vesićeva saradnica u ministarstvu građevinarstva Anita Dimoski, kao i bivši direktor „Infrastrukture železnice Srbije“ Nebojša Šurlan.

Uhapšena je i bivša menadžerka za investicije u „Infrastrukturi Železnica“ Slobodanka Katanić, kao i odgovorna lica u više firmi angažovanih na projektu rekonstrukcije železnice.

Uhapšeni su i Siniša Jokić, koji je od januara do jula 2023. bio na mestu direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, te Veljko Novaković, službenik za javne nabavke ovog zavoda.

(Beta)

