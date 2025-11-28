Upravni odbor RTS prihvatio tri prijave za direktora Javnog servisa, Klanšček među kandidatima

Klanšček nije prisustvovao otvorenoj sednici u Galeriji RTS u Beogradu, a u prijavi koju je Upravni odbor prihvatio kao „potpunu i blagovremenu“, naveo je da je diplomirani komunikolog.
Prihvaćene su i prijave diplomiranog pravnika Stanislava Veljkovića i master inžinjera menadžmenta Dejana Stankovića, a UO je odbacio četiri prijave kao nepotpune.
Nisu prihvaćene kandidature dugogodišnje novinarke RTS Gordane Bralić Bingulac i Nebojše Tonić koji je takođe angažovan na toj televiziji, a odbijena je i Bojana Janketić koja je u prijavi navela da je završila Elektrotehnički fakultet kao i Predrag Tanasković koji je završio organizacione nauke i master u Ljubljani.
Zamenik predsednika UO Miroslav Nikolić kazao je da su sve pristigle prijave (ukupno sedam) bile blagovremene i uredno spakovane.
Konkurs za generalnog direktora javnog servisa raspisan je 24. oktobra i trajao je 30 dana, a rok za imenovanje novog direktora je 45 dana od otvaranja prijava.
Aktuelnom direktoru Draganu Bujoševiću, drugi mandat, koji je u toku, ističe u februaru 2026. godine i on više nema prava da bude biran na tu funkciju.
(Beta)
