Uprkos izazovima, Kina sigurno korača ka cilju socijalističke modernizacije do 2035.

Četvrta plenarna sednica 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, održana u Pekingu od 20. do 23. oktobra 2025. godine, donela je dve ključne ocene, prenela je danas Kineska medijska grupa (CMG).

Prvo, u prethodnih turbulentnih pet godina za čitav svet, Narodna Republika Kina je demonstrirala ne samo veliku političku, društvenu, ekonomsku i bezbednosnu otpornost, već i kapacitet da pronalazi inovativne načine da generiše stabilan sopstveni razvoj i doprinese što ravnomernijem svetskom razvoju, rekao je viši naučni saradnik u Centru za studije „Pojasa i puta“ Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu Aleksandar Mitić.

Drugo, predstavljajući obrise novog 15. petogodišnjeg plana 2026-2030. godine, pokazuje da je svesna izazova sa kojima će se svet suočavati u narednom periodu, ali i da, uprkos tome, samouvereno i stabilno korača ka postavljenim ciljevima socijalističke modernizacije do 2035. godine.

Zaključci Četvrte plenarne sednice ukazuju na zadovoljstvo razvojem NR Kine u periodu 14. petogodišnjeg plana 2020-2025. godine, u uslovima koji su varirali od pandemije KOVID-19, preko velikih oružanih sukoba na evroazijskom prostoru, do agresivnog protekcionizma i pokušaja oživljavanja pogubnih unilateralnih praksi iz vremena unipolarnosti, navodi se u tekstu.

Istovremeno, Kina je morala da pronađe put da očuva lance proizvodnje i trgovine na globalnom nivou, ali i da pospeši unutrašnju potrošnju, navodi se u tekstu.

Iako su mnogi zapadni analitičari, pa i zvaničnici, skeptično gledali na kapacitete Kine da uspešno nastavi svoju modernizaciju u ovako kompleksnim međunarodnim okolnostima, realnost ih je ne samo demantovala, već i naterala da s pažnjom isprate nacrt predloga 15. petogodišnjeg plana za nacionalni ekonomski i društveni razvoj koji je predstavio kineski predsednik, i generalni sekretar CK KPK Si Đinping.

Ovaj predlog se, logično, naslanja na dosadašnje teorijske osnove i praksu, ali i posebno naglašava, i to u više navrata, promovisanje visokokvalitetnog razvoja kao sredstva za održavanje agilnosti i adaptabilnosti kineske ekonomije i društva na izazove koje donose sve ubrzanije tehnološke promene, te klimatski, energetski i bezbednosni izazovi.

Centralna uloga KPK u upravljanju, sa fokusom na čoveka na prvom mestu, na produbljene reforme, uz ravnotežu efikasnosti vlade i tržišta, te koordinaciju razvoja i bezbednosti – to su osnovni postulati Nacrta petogodišnjeg plana, sa vizijom socijalističke modernizacije 2035. u mislima i aktivnim planovima.

Posebno se ističe naslanjanje na tradicionalnu industrijsku bazu i nastavak izgradnje infrastrukture, ali i na neophodnost nastavka puta naučno-tehnoloških inovacija, te jačanja industrije usluga. U tom kontekstu, od ključne važnosti je obrazovni sistem koji omogućava kontinuitet dinamične naučno-istraživačke baze u kojoj se Kina sve više dokazuje kao svetski lider.

Sa druge strane, važan naglasak je i na rešavanju problema zaposlenosti mladih, unutrašnje potrošnje, ravnomernog ruralnog razvoja, socijalne mobilnosti, inkluzivnosti i zelene transformacije.

Jedan od važnih aspekata Nacrta je i predlog za unapređenje modernizacije sistema nacionalne bezbednosti.

U uslovima rapidne militarizacije u svetu i rasta broja konflikata, jasna je potreba za kontinuiranim jačanjem Narodnooslobodilačke armije u funkciji zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta NR Kine, ali i njene očekivane sve veće uloge u izgradnji mira na globalnom nivou.

Logično, od Kine se kao svetskog lidera, u svetu sve više očekuje proaktivno učešće u rešavanju nagomilanih problema u borbi protiv neravnomernog razvoja i urušavanja međunarodnog prava i multilateralizma.

Kina je i u tom domenu, u prethodnih pet godina, pokazala da ima i volju i viziju zajedničke budućnosti za čovečanstvo – naročito kroz četiri globalne inicijative Si Đinpinga – od Globalne razvojne inicijative 2021. godine do Inicijative za globalno upravljanje iz septembra 2025. godine.

U eri pojačanih blokada, unilateralnih sankcija, restrikcija i nametanja tarifa, Kina odgovara odlučno ali i uporno vraća fokus na jedino moguće mesto za rešavanje ogromnih globalnih izazova – na centralnu ulogu Ujedinjenih nacija, na Povelju UN i na međunarodno pravo, dodaje CMG i podseća da prilozi objavljeni u rubrici „Kolumne“ odražavaju stavove autora, ne uvek i stavove CMG-a.

