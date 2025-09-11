Uprkos upadu ruskih dronova Poljska ne smatra da je u ratu

Upad ruskih dronova u Poljsku u noći na sredu prema oceni poljske vlade jeste provokacija, intenzivno narušavanje poljskog vazdušnog prostora ali ne i agresija pa Poljska ne smatra da je u ratu sa Rusijom, kazao je portparol poljske vlade Adam Šlapka.

„Očigledno je da je to provokacija. Nismo u ratu. Ali to je situacija bez presedana na koju se moralo reagovati i otud zajednička odluka premijera i predsednika Poljske da se zatraži aktiviranje člana 4 Sporazuma NATO“, kazao je Šlapka privatnoj poljskoj televiziji TVN24.

Portparol poljske vlade potvrdio je da nađeni ostaci 16 od najmanje 19 dronova koji su tokom noći od utorka na sredu upadali duboko u teritoriju Poljske, čak do centralnih vojvodstava nisu dronovi za borbena dejstva već tzv. mamci.

„To je bio test. Ta provokacija je imala više ciljeva. Provera naše reakcije, kako je spremna naša vojska. Provera kako funkcioniše NATO. I očigledno treći test da se vidi kako će reagovati poljske vlasti“, rekao je Šlapka.

Treći cilj je prema rečima Šlapke bio politički da Rusija dolije ulje u vatru žestokih političkih sporova vlade desnog centra i levica sa nacionalističkom opozicijom, čiji predstavnik je i novi predsednik Poljske Karol Navrocki.

„Taj cilj je čisto politički, da vide kako će reagovati poljske vlasti. Da li će početi politički pakao, da li ćemo zaratiti među sobom, svađati se i prebacivati odgovornost jedan na drugog ili će biti saradnja. Taj test su poljske institucije položile za ugled“, kazao je Šlapka.

Poljska je danas zatražila vanrednu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbor upada dronova u njen vazdušni prostor, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Premijer Donald Tusk posetio je jutros bazu vojnog vazduhoplovstva u Lasku u centralnoj Poljskoj da zahvali poljskim i holandskim pilotima koji su oborili deo dronova koji su predstavljali pretnju.

Pilotima je obećao da učiniti sve da natera saveznike u NATO da ispune savezničke obaveze a takođe, posebno SAD, da poštuju rokove za isporuke naoružanja koje je Poljska kupila.

„Da dobijete avione F-35 sutra prekosutra a ne za osam do 10 godina“, kazao je Tusk.

Ministar unutrašnjih poslova Marćin Kervinjski rekao je danas da nakon što su nađeni ostaci 16 od 19 dronova koji su uleteli u Poljsku sve ukazuje na to da su ruski i da je to provokacija Rusije.

„Koji im je bio pravi cilj znaćemo tek nakon analize njihovih ostataka“, poručio je Kervinjski na mreži Iks.

Ostaci dronova nađeni su u istočnim i centralnim oblastima Poljske jedan svega 60 kilometara od Varšave.

U selu Viriki na istoku Poljske dron je udario u porodičnu kuću uništio krov i spavaću sobu ali na sreću u vreme pada drona dvoje starijih Poljaka koji tu žive bili su u prizemlju.

U upadu dronova niko nije povređen, padali su uglavnom van naselja, samo je jedan mali sleteo ne napravivši štetu na kaveze sa zečevima u dvorištu porodične kuće.

Posle jučerašnjeg razgovora poljskog premijera Donalda Tuska sa evropskim čelnicima i aktiviranja člana 4. Sporazuma NATO, odnosno konsultacija kada neka od članica smatra da joj je ugrožen teritorijalni integritet ili bezbednost, saveznici su počeli da šalju pomoć da se ojača protivvazdušna odbrana na istočnoj granici Poljske i NATO.

Češka je odmah sinoć odlučila da u Poljsku pošalje tri helikoptera specijalno adaptirana za borbu sa dronovima na malim visinama i 150 vojnika na tri meseca, za šta vlada premijera Petra Fijale ne mora da traži odobrenje parlamenta jer imaju mandat iz 2024. godine.

(Beta)

