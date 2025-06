Uputstvo Politika za strane lidere: Kako preživeti sastanak s Trampom u Ovalnom kabinetu

Sastanci s predsednikom SAD Donaldom Trampom su nepredvidivi i strani lideri se pripremaju na to, piše briselski portal vest Politiko.

Britanski premijer Keir Starmer došao je donoseći potpisano pismo kralja, južnoafrički predsednik Siril Ramafosa doveo je na svoj sastanak s Trampom dva šampiona u golfu, a kanadski premijer Mark Karni je uoči sastanka u Ovalnom kabinetu uvežbavao jedan udarac u golfu, glavnom Trampovom sportu.

Zato je u četvrtak, kada je došao red na nemačkog kancelara Fridriha Merca da se sastane s Trampom, nemačka štampa ponudila savet: „Oslonite se na zajedničku ljubav prema golfu“.

Brojni strani lideri uložili su velika sredstva u koreografiju susreta s predsednikom SAD. Sastanci koje američki zvaničnici Bele kuće obično najavljuju prezrivo kao „samo još jedan svetski lider dolazi u posetu“, nose međutim ogromne uloge za te lidere. Kako se ponašati sa američkim predsednikom sklonim postavljanju zaseda svojim gostima, zahteva jedinstvenu pripremu.

Jedan američki lobista savetuje strane vlade na temu „Kako preživeti sastanak s Trampom“ – kako on to naziva, a ta tema je postala prava poslovna delatnost za druge lobiste, konsultante i stručnjake za državnu bezbednost u Vašingtonu. O tome je Politiko rezgovarao s desetak državnih zvaničnika, diplomata i savetnika, od kojih je većina tražila da im se ne objave imena.

Čak su se i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i njegov tim marljivo pripremali, čuvši od ključnih republikanaca na Kapitol Hilu „ubrzani kurs za sastanak s Trampom“ o tome kako da stupi u kontakt s predsednikom, rekli su sagovornici.

Taj sada već ozloglašeni sastanak Zelenskog je ionako iskočio iz šina eksponencijalno povećavajući zabrinutost drugih svetskih lidera o tome kako će izgledati u Trampovom najnovijem rijalitiju: u predstavi bez scenarija, s nekoliko zvaničnika Trampovog kabineta i sve to pred novinarskim korpusom Bele kuće i kamerama koje to odmah prenose širom sveta.

Sastanak Zelenskog s Trampom je „za druge lidere bio dočekan sa ‘Ovo je propast!'“, rekao je jedan viši saradnik američkog Kongresa upoznat sa planiranjem tog sastanka. „Videli su javno šamaranje od kojeg bi morali da pobegnu i pitali se: ‘Kako da ja izbegnem to što je Zelenski upao u zapaljen kontejner sa smećem?'“.

Upravljanje sastancima s Trampom nije ništa novo za strane lidere koji su videli kako je predsednik SAD delovao tokom svog prvog mandata. Ali otkako je Tramp po drugi put preuzeo dužnost u januaru, primetno s više samopouzdanja i daleko manje uzdržan u pristupu svom poslu, sve su veći napori kako da se tetoši Tramp, doživotni javni izvođač koji može brzo da promeni stav od šarmantnog do osuđujućeg.

„Ono kroz šta je Zelenski prošao, bila je ogromna lekcija za sve druge svetske lidere. Bez sumnje, svi su to pomno proučavali“, rekao je drugi Amerikanac koji je sarađivao s ukrajinskom vladom o tome kako upravljati odnosima sa SAD.

Novi premijer Japana Šigeru Išiba, drugi šef države pozvan u Belu kuću posle Trampove inauguracije, pripremio se za posetu početkom februara proučavajući grafikone koje prikazuju Japan kao najvećeg stranog investitora u SAD i razmatrajući sa saradnicima šta bi Tramp mogao da zahteva, rekli su tada Išibini pomoćnici.

Na pitanje novinara u Ovalnom kabinetu šta misli o Trampu, Išiba je rekao da je Trampova TV-karijera učinila da je „zastrašujuć“, ali da je on u četiri oka i „moćan“, ali i „iskren“.

Karni, čije su osude Trampove retorike o Kanadi kao „51. državi SAD“ dovele njegovu liberalnu koaliciju ovog proleća do malo verovatne izborne pobede, razgovarao je sa nekoliko zvaničnih i neformalnih savetnika uoči svoje postizborne posete Beloj kući početkom maja. Jedna osoba koja je razgovarala sa premijerom Kanade, rekla je da su ga savetovali da svoju poruku pretoči u nekoliko kratkih jasnih iskaza i ponovi ih po potrebi.

„Sa Trampom želite da budete sigurni da postoji jedna osnovna rečenica, možda i dve do tri ključne rečenice za koje ćete naći način da ih iznesete bez obzira na sve“, nastavila je osoba koja je savetovala Karnija. „I ne morate mnogo da pričate. Pustite njega da govori“.

Karni je poslušao savet, ističući da Kanada „nije na prodaju“, ali da su ona i SAD „jače kada sarađuju“. To se pokazalo delotvornim u spuštanju temperature tokom sastanka: Tramp je pohvalio Karnijevu početnu izjavu i rekao da je to bio „odličan sastanak, bez tenzija“.

Ista osoba je rekla da su isti savet dali norveškom premijeru Jonasu Garu Stereu pre njegove posjete Beloj kući krajem aprila. „Razlog zbog kojeg je sastanak Zelenskog prošao tako loše je to što je Zelenski pokušavao da se takmiči kao ravnopravan“, rekla je ta osoba i podvukla da „to nije dozvoljeno na sastanku s Trampom“.

Rizik od ulaska u „Trampovu lavlju jazbinu“, piše Politiko, može biti vredan nagrade za svetske lidere. Tramp je ublažio svoja razmišljanja o preuzimanju Kanade kao 51. države SAD posle sastanka s Karnijem. Finski predsednik Aleksandar Stub koji je otputovao u Tramopovo odmaralište Mar-a-Lago na Floridi krajem marta samo da bi igrao golf s njim, kasnije je ubedio predsednika SAD da poništi odluku o izgradnji ledolomaca u SAD i da te brodove kupi od Finske.

Ramafosa iz Južne Afrike koji je na sličan način pokušao da se s Trampom poveže preko golfa dovodeći u Belu kuću južnoafričke golfere Retifa Gusena i Ernija Elsa, dobio je oštriji tretman. Tramp, željan da istakne svoje inače neosnovane optužbe o „genocidu“ nad belcima poljoprivrednicima u Južnoj Africi, ugasio je svetla u Ovalnom kabinetu i na televizoru pustio video-snimak bez izvora o, kako je rekao, grobovima navodno ubijenih.

Prisiljen da se brani, Ramafosa je izrazio sumnju u te snimke, ali nije kritikovao Trampa, čak i dok je pokušavao da odbaci ideju da u njegovoj zemlji uopšte ima ikakvog genocida. Koliko god da je sastanak bio nezgodan, južnoafrički lider je, za razliku od Zelenskog nekoliko meseci ranije, uspeo da izbegne skandal.

Brajan Klou, glavni savetnik bivšeg premijera Kanade Džastina Trudoa tokom Trampovog prvog mandata i prvih dana tekućeg trgovinskog rata, otkrio je plan za pristup predsedniku SAD.

„Čak i ako Tramp kaže neke nečuvene stvari, morate da izaberete da li ćete se u to umešati ili se ne složiti s njim jer ako se u to upustite, može biti kontraproduktivno, u prevodu: Nemojte dopustiti da vam uradi ono što je uradio Zelenskom“, rekao je on.

Klouov sledeći savet: „Morate se pripremiti za opšti ton i pristup koji želite da zauzmete“ jer „to može biti podjednako važno kao i politička pitanja“.

Predložio je i da se unapred pozove Bela kuća: „Proverite kako bi razgovor mogao da ide, šta bi moglo da se pojavi. To zapravo može da utiče na to kako se odvija sastanak“.

Ali pripreme ne mogu ići dalje od toga s američkim predsednikom poznatim po nepredvidivosti, rekao je Klou. Tako je Tramp je u martu, dok je razmišljao o brisanju granice između Kanade i SAD, pomenuo na sastanku s tadašnjim kandskim premiijerom Trudoom opskurni sporazum o granici iz 1908. i Trudou je uspelo da to smesta odbaci, pre no što bi se razvila priča o tome.

Zato je poslednji i najvažniji savet Kloua: „Pažljivo gazite“ kada se uđe u Ovalni kabinet jer to tamo je „Trampov šou i morate ga pustiti da radi svoje“, piše Politiko.

(Beta)

