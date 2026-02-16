Uručena odlikovanja povodom Dana državnosti Srbije, Vučić upozorio da je mir u opasnosti

U Beogradu su danas, povodom Dana državnosti Srbije - Sretenja, uručena odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

Odlikovanja laueratima uručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je u govoru na početku ceremonije u Palati Srbija ocenio da u uslovima kada su Evropa i svet „na prekretnici rata i mira“, Srbija mora da „pokuša da sačuva mir“.

„Bićemo pritisnuti teže nego ikada. Savezi koji se prave protiv nas služe da bi se pripremilo neko jedinstveno polje delovanja na nekom ‘istočnom’ frontu gde ne bi bilo ‘kamička u cipeli’, a mnogi Srbiju vide kao taj kamičak. Ti savezi se prave da bi iz različitih pravaca napali Srbiju u trenutku kad izbije mnogo veći rat nego danas, da postoje snage koje bi imale kapaciteta da okupiraju Srbiju“, kazao je predsednik.

Vučić je ukazao da Srbija zato mora da radi na osnaživanju ekonomskih kapaciteta ali i vojske.

„Zato moramo da budemo pripremljeni, da budemo spremni da odbranimo zemlju i da pobedimo“, rekao je Vučić.

Rekao je da je Sretenje „praznik koji u sebi nosi tri veličanstvene tradicije srpskog naroda: duboku veru u svoj kulturni obrazac, nesalomivi slobodarski duh i istrajnu milenijumsku državotvornost“.

„Sretenje je praznik koji nosi duboku simboliku pobede svetlosti nad tamom. Vođeni tom simbolikom, naši preci su se na Sretenje digli na oružje protiv vekovnog ropstva kao prvi u ovom delu Evrope koji su to učinili. Karađorđevi ustanici nisu želeli samo vojničku pobedu već i da njihova borba i pobeda budu blagosloveni. Srpski narod je na Sretenje sreo svoju sudbinu, sudbinu slobodnog i slobodarskog naroda“, kazao je Vučić.

Podsetio je da je na Sretenje, 15. februara 1835. godine donet Ustav Kneževine Srbije, kao jedan od najmodernijih ustavnih akata tog vremena u Evropi.

„Nije bila slučajnost što je Ustav donet na Sretenje, već svesna želja da se taj blagosloveni dan označi kao dan kad sloboda dobija svoje pravno utemeljenje. Iako je brzo suspendovan od strane velikih sila, Sretenjski ustav, kao jedan od najnaprednijih akata tog vremena u Evropi, koji je ukidao feudalizam i ograničavao samovolju vladara, ostaje trajno svedočanstvo da srpski narod nije želeo samo slobodu od tuđina već i slobodu u uređenoj državi“, kazao je Vučić.

Orden srpske zastave prvog stepena uručen je ministru kulture i inovacija Mađarske, Balažu Hanku za unapređivanje odnosa dve zemlje, posebno u oblasti kulture dok su Ordenom srpske zastave drugog stepena odlikovani direktor austrijske Savezne policije Mihael Takač i šef poslaničke grupe Slobodarske partije Austrije u bečkom pokrajinskom parlamentu, Maksimilijan Kraus.

Za zasluge u oblasti privrede, Ordenom srpske zastave trećeg stepena odlikovani su osnivač kompanije Ziđin Majning Čen Đing He, bivši predsednik kompanije Hbis Grupa Ju Dong i bivši direktor kompanije MTU Srbija Rajner Beker.

Sretenjskim ordenom prvog stepena odlikovan je mitropolit bački Irinej.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com