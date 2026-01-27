Uručene Svetosavske nagrade, među dobitnicima i v.d. direktorka Pete beogradske gimnazije

U Vladi Srbije su uručene Svetosavske nagrade za 2025. godinu istaknutim pojedincima i predstavnicima institucija, a među dobitnicima je i vršilac dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović za „izuzetno zalaganje u domenu profesionalnog javnog delovanja“.

„Danka Nešović je u veoma teškim i zahtevnim trenucima dala značajan doprinos razvoju i unapređenju vaspitno-obrazovne delatnosti, doslednom ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenim važećim propisima i standardima kvaliteta rada ustanove obrazovanja i vaspitanja“, navedeno je u obrazloženju.

Među dobitnicima su učenik OŠ „Miroslav Antić“ iz Niša Janko Jelenić, učenica Zrenjaninske gimnazije Milica Danikov, učenici Mediciske škole u Vranju Luka i Lazar Trajković, učenica Gimnazije u Bečeju Ošolja Ferenci, učenik Matematičke gimnazije u Beogradu Andrej Drobnjaković, učenica Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ i Baletske škole u Novom Sadu Larisa Jovanović i studentkinja Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Isidora Knežević.

Dobitnici su i profesorka i pedagoški savetnik u OŠ „Filip Višnjić“ u Beogradu Milanka Berković, nastavnik muzičke kulture OŠ „Mića Stanojlović“ iz Koceljeve Ivan Marković, nastavnica u OŠ „Turzo Lajoš“ iz Sente Olaj Ibolja, nastavnica srpskog jezika i književnosti u OŠ „Filip Filipović“ u Beogradu Zorica Labović, nastavnica u Školi za osnovno obrazovanje odraslih „Đuro Salaj“ u Lazarevcu Ljiljana Petrović, kao i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Aleksandar Pavlović.

Svetosavske nagrade za 2025. godinu dobili su i vrtić „Lane“ u Aleksincu, vrtić „Vračar“ u Beogradu, OŠ „Ivo Lola Ribar“ iz Velikog Gradišta, OŠ „Ivan Vušević“ iz Ražanja, OŠ „Petefi Šandor“ iz Sente, Građevinsko-tehnička škola „Neimar“ iz Niša, Aleksinačka gimnazija, Dom učenika srednih škola u Čačku, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Među dobitnicima su i osnivačica Saveza udruženja vaspitača Srbije Slobodanka Radosavljević, stručni saradnik i psiholog u novosadskom Srednjoškolskom domu Marija Vukelić, lektorka za srpski jezik na Pekinškom univerzitetu za strane studije Nataša Radosavljević Gaberova, naučni savetnik Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu Ivica Đalović, direktor OŠ „Sreten Lazarević“ iz Prilika Milan Božović, rukovodilac Školske uprave Požarevac Veliša Joksimović i direktor Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu Ljubiša Stevanović.

Obraćajući se na svečanosti u Vladi, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je čestitao dobitnicima, navodeći da to priznanje nije samo potvrda za doprinos obrazovanju, već nosi i veliku odgovornost, kao i da je obrazovanje stub napretka, ali da se ne smeju zaboraviti tradicionalne vrednosti i istorija, kao ni pravac koji je pokazao Sveti Sava

„Prošla godina bila je izuzetno teška i iscrpljujuća zbog politizacije obrazovanja, zbog toga nam je pre svega potrebno da budemo ujedinjeni u znanju i vrlini. Potrebna nam je mudrost, kompromis i ravnoteža bez podela“, kazao je Stanković.

Premijer Đuro Macut kazao je da se Svetosavskim nagradama odaje priznanje svim ljudima koji su odgovorni za doprinos u obrazovanju i naučnom napretku sistema koji je jedan od stubova društva.

„Mi ćemo svakako raditi na promenama ovog sistema, on mora da trpi promene, jer je savremeni trenutak prve polovine 21. veka sigurno različit od svih prethodnih vekova, čak i neposrednih godina iza nas. Moramo stalno da se usavršavamo i mislim da ste vi prava mera ovog uspeha, da možemo da pokažemo da imamo dobar i snažan temelj za nastavak na poboljšanju našeg nastavnog sistema“, kazao je Macut.

Dodao je da će Vlada Srbije snažno nastaviti da ulaže u obrazovanje, kao i u sve što ga prati.

(Beta)

