Ušakov: SAD obećavaju da će striktno sprovoditi sporazume o Ukrajini

„Amerikanci se kunu da ako Tramp na nešto pristane, to je sigurna stvar“, rekao je Ušakov u intervjuu s novinarom Pavlom Zarubinom za program „Moskva. Kremlj. Putin“, koji se emituje na televizijskom kanalu Rusija-1.
Novinar je objavio deo tog intervjua na svom Telegram kanalu.
„Amerikanci sa kojima sada razgovaramo stalno ističu da su drugačiji, da je Tramp drugačija osoba, da ima drugačiju ideologiju i stalno ističu da pod Trampom ovaj sukob (u Ukrajini) ne bi ni počeo“, rekao je Ušakov.
On je dodao da su ti ljudi veoma bliski sa Trampom i kako izgleda strogo slede njegova uputstva. Ušakov je naglasio i da Moskva i Vašington rade u kontekstu dugoročnog rešenja.
„Trenutno ne govorimo o nekoj vrsti primirja, već o izgledima za dugoročno rešenje, to je ono što je važno“, rekao je Ušakov i dodao da prekid vatre nije „na stolu“.
On je dodao da je napredovanje ruske vojske na frontu stvorilo povoljnije okruženje za pregovore sa američkom delegacijom u Kremlju, održanim u utorak. Govoreći o ishodu sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i Trampovog izaslanika Stiva Vikofa i zeta Džareda Kušnera, on je napomenuo da su Rusija i SAD počele bolje da razumeju međusobne stavove.
Rekao je i da nije blio razmatrano održavanje sastanka između Putina i Trampa.
