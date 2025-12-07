Ušakov: SAD obećavaju da će striktno sprovoditi sporazume o Ukrajini

Američka strana obećava da će sporazumi koje je postigao predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp o Ukrajini biti striktno sprovedeni, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, prenosi danas ruska agencija Ria Novosti.

„Amerikanci se kunu da ako Tramp na nešto pristane, to je sigurna stvar“, rekao je Ušakov u intervjuu s novinarom Pavlom Zarubinom za program „Moskva. Kremlj. Putin“, koji se emituje na televizijskom kanalu Rusija-1.

Novinar je objavio deo tog intervjua na svom Telegram kanalu.

„Amerikanci sa kojima sada razgovaramo stalno ističu da su drugačiji, da je Tramp drugačija osoba, da ima drugačiju ideologiju i stalno ističu da pod Trampom ovaj sukob (u Ukrajini) ne bi ni počeo“, rekao je Ušakov.

On je dodao da su ti ljudi veoma bliski sa Trampom i kako izgleda strogo slede njegova uputstva. Ušakov je naglasio i da Moskva i Vašington rade u kontekstu dugoročnog rešenja.

„Trenutno ne govorimo o nekoj vrsti primirja, već o izgledima za dugoročno rešenje, to je ono što je važno“, rekao je Ušakov i dodao da prekid vatre nije „na stolu“.

On je dodao da je napredovanje ruske vojske na frontu stvorilo povoljnije okruženje za pregovore sa američkom delegacijom u Kremlju, održanim u utorak. Govoreći o ishodu sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i Trampovog izaslanika Stiva Vikofa i zeta Džareda Kušnera, on je napomenuo da su Rusija i SAD počele bolje da razumeju međusobne stavove.

Rekao je i da nije blio razmatrano održavanje sastanka između Putina i Trampa.

(Beta)

