Usred krize mentalnog zdravlja dece igračke mogu da im pomognu

Pošto se sve više dece posle pandemije korona virusa bori s problemima mentalnog zdravlja, roditelji traže načine da ona izgrade emocionalnu otpornost čemu kompanije za igračke sada posvećuju veliku pažnju.

I sve veći broj prodavaca igračaka prihvata koncept koji je u ranoj fazi: MESH – mentalno, emocionalno i socijalno zdravlje, kao oznaku za igračke koje uče decu kako da se prilagode novim izazovima, rešavaju sukobe, zalažu se za sebe, rešavaju probleme.

Akronim MESH (Mental, Emotional and Social Health) je prvi put pre deset godina korišćen u društvima za razvoj dece i u Američkom udruženju kampova za decu, a dobio je novi podsticaj posle pandemije.

Rejčel Harmut, šefica „ThinkFun“-a, odeljenja kompanije za igračke „Ravensburger“, i stručnjakinja za otpornost i porodični lekar Debora Gilboa, formirale su ove godine radnu grupu MESH da bi naterale proizvođače da kreiraju igračke imajući na umu emocionalnu otpornost, a prodavnice da ih plasiraju na tržište.

„Moramo još samo malo da obučimo roditelje i vaspitače za to“, rekla je Gilboa.

Plan je da se igračke s oznakom MESH sertifikuju do sredine 2024. na isti način kao što je Udruženje industrije igračaka učinilo za igračke s oznakom STEAM – nauka, tehnologija, inženjering, umetnost i matematika.

Mnoge igračke koje bi mogle imati oznaku MESH deca već imaju – igre pamćenja, lutke, neke vrste kocki „Lego“, igre za trgovanje „Pokemonima“ i „Dungeons and Dragons“.

Taj koncept je naglašen na nedavnoj četvorodnevnoj godišnjoj izložbi industrije igračaka u Njujorku, koja je predstavila obilje igračaka poput „hand2mind“ i „Open the Joy“ koje podstiču decu da ogledalima ili lutkama izraze osećanja.

Džejms Zan, glavni urednik trgovačke publikacije „Toy Book“, primetio je da će većina novih igračaka po knceptu MESH biti na tržištu od sledeće godine.

Ali neki brinu da MESH roditeljima obećava nešto što ne može da pruži. Takođe postoji rizik da kompanije preuzmu brige roditelja o mentalnom zdravlju njihove dece.

„Bojim se da će MESH biti korišćen kao sledeći marketinški trik“, rekao je Kris Birn, nezavisni analitičar igračaka. „To će stvoriti strah roditelja da se njihova deca ipak ne razvijaju socijalno i emocionalno. Ali, to zapravo i nije posao industrije igračaka“, rekao je on.

Stručnjaci kažu da već godinama ima sve više depresije i anksioznosti dece, ali stres i tuga tokom pandemije su to povećali, posebno one dece koja su već imala probleme mentalnog zdravlja, a zbog ograničenja su tokom nastave na daljinu bila odsečeni od savetnika i škola.

Mnogi vaspitači su počeli da naglašavaju socijalno i emocionalno učenje kao odgovor na to, da se time dece uče „mekim veštinama“ kao što je upravljanje emocijama i izgradnja pozitivnog odnosa sa drugima.

Dejv Anderson, potpredsednik školskih i društvenih programa i viši psiholog u Centru za ADHD i poremećaje ponašanja pri Institutu za um deteta, pozdravio je napore industrije igračaka da se pozabavi emocionalnom otpornošću.

Ali, rekao je da roditelji moraju da budu oprezni u vezi sa tvrdnjama kompanija jer iako postoje dokazi da se stiču veštine koje je istakla radna grupa za MESH – da mogu da izgrade otpornost, nema dokaza da to čine same igračke, rekao je on.

„Koncepti su zasnovani na dokazima, a same igračke to nisu“, rekao je on.

On napominje da su veštine koje ističe radna grupa MESH, osnove igre, bilo da se radi o skejtbordu koji gradi fizičku istrajnost ili o učenju kako deliti igračke s drugom decom da bi se detetu pomoglo u rešavanju sukoba.

„Po mom mišljenju, ako živite u zdravom domu i imate zdravu igru i vaši roditelji su angažovani, MESH stvari se dešavaju automatski“, rekao je on.

Samoj američkoj industriji igračaka potreban je podsticaj posle godine slabe po prodaji, posebno tokom prednovogodišnjih praznika 2022. kada je trgovcima na malo ostao višak igračaka, nabavljenih u velikoj količini jer su ranije roditelji rasipali novac da bi igračkama zaokupili decu tokom pandemije a ona se naglo završila. Slabost tog sektora se nastavila i ove godine, s padom prodaje igračaka u SAD za osam odsto do kraja avgusta, ukazuju podaci o maloprodajnim uslugama.

Radna grupa MESH zasad radi sa specijalizovanim prodavnicama kao što je „Learning Express“ i malim kompanijama za igračke kao što je „Crazy Aaron’s“ gde ima kompleta za razne aktivnosti koji uče decu rešavanju problema, kao što je igra s magnetima, druga igra „ThinkFun“ je o marketingu, a „Rush Hour“ je logička igra sa kliznim blokovima u kojoj se deca bore sa zastojem u saobraćaju.

Sara Dejvis, majka tri dečaka od 3, 6 i 9 godina, pozdravla je ideju igračaka MESH. Ta stanovnica gradića Grejt Fols, u Virdžiniji, rekla je da je njen šestogodišnjak kasno progovorio jer je nosio masku tokom pandemije, dok njen devetogodišnji sin ima problema sa društvenom interakcijom pošto je tokom pandemije bio izolovan i „zalepljen“ za svoj laptop.

„Moja deca ne strahuju od škole, ali još brinem o dugoročnim efektima toga kako im je bilo tokom pandemije“, rekla je ona.

